Liga BBVA Femenil establece nuevo récord de visualizaciones tras Apertura 2026

El futbol femenil mexicano se ve cada vez más y las transmisiones de la Liga BBVA son una muestra de ello. El Apertura 2026 alcanzó un nuevo registro de audiencia acumulada después de nueve jornadas.

Un nuevo máximo para el torneo

La competencia suma 11.8 millones de visualizaciones a través de los 36 partidos transmitidos, con un promedio de 328.7 mil reproducciones por encuentro.

Este promedio representa un aumento de 25 por ciento respecto al Apertura 2025, cuando se reportaron 263 mil visualizaciones por partido. El registro también supera las 9 millones 343 mil 371 visualizaciones que alcanzó el Clausura 2026.

La Jornada 9 aportó 1.2 millones de visualizaciones y alcanzó el máximo proyectado para los partidos transmitidos durante esa fecha, contribuyendo al nuevo récord establecido por la competencia.

América vs. Rayadas cambió de horario

El registro de audiencia llega antes de una Jornada 10 que tendrá como uno de sus encuentros al América frente a Rayadas, duelo que modificó su horario para disputarse este viernes a las 21:10 horas en el Estadio BBVA.

El partido podrá seguirse a través de ViX, Canal 9 y las plataformas de la Liga BBVA Femenil, por lo que se presenta una nueva oportunidad para que la competencia mantenga el ritmo de audiencia para las nuevas fechas.

El interés también se ha reflejado fuera de las pantallas. Recientemente, la Liga reportó un aumento en la asistencia a los estadios durante el Apertura 2026, sumando otro indicador al seguimiento que ha tenido el torneo.