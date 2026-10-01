Rasmus Højlund hace homenaje a CR7 tras marcarle gol a Portugal

Rasmus Højlund le gritó el “SIUU” a Portugal sin el autor original en el campo. Tras la polémica actual entre Cristiano Ronaldo y el seleccionador Jorge Jesus, el delantero del Napoli no dudó en demostrarle apoyo a quien ha sido una de sus más grandes referencias en el futbol y una figura que ha marcado a toda una generación de jugadores.

El gesto llegó cuando el futbolista danés marcó el segundo tanto de su escuadra. Ante la salida de Diogo Costa, Højlund levantó la mirada y, con un sutil toque por encima del arquero, mandó el balón a besar las redes. Tras probar el dulce néctar del gol, el atacante corrió hacia la esquina del campo y dejó salir un festejo que tenía nombre y apellido: Cristiano Ronaldo. El tradicional salto, giro y grito del portugués encontró así una nueva voz, esta vez frente a la selección que representa al propio CR7.

Aunque el homenaje de Rasmus Højlund llamó la atención por realizarse frente a Portugal, no se trató de un gesto improvisado ni de una burla al rival; fue una muestra de admiración y respeto hacia el lusitano, ya que en más de una ocasión el futbolista del Napoli ha declarado que el portugués es su ídolo en el futbol, una admiración que incluso ha quedado reflejada en distintos momentos de su carrera y que reafirmó al término del encuentro.

Solo quería enviar un mensaje contundente al equipo de Portugal de que si no valoran a Cristiano, hay un montón en el mundo que él ha inspirado y que aún lo admiran.”, expresó.

¿Højlund agredió a Jorge Jesus?

Al concluir el encuentro, durante la despedida entre todos los jugadores, el seleccionador de Portugal le dio la mano al delantero danés. Sin embargo, el momento tomó un giro inesperado cuando Højlund colocó el brazo sobre el pecho de Jorge Jesus y le dio un ligero “empujón”, una acción que rápidamente comenzó a circular en redes sociales y generó distintas interpretaciones entre los aficionados.

La escena ocurrió apenas unos instantes después del silbatazo final, por lo que el contacto entre ambos quedó registrado en medio de un ambiente marcado por la tensión del partido y por el contexto que rodea actualmente a Cristiano Ronaldo y al entrenador portugués. A partir de ello, algunos usuarios interpretaron el gesto como una agresión hacia Jorge Jesus.