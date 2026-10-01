¡Que alguien haga algo! Se desploman las métricas de Portugal sin Cristiano Ronaldo

Parece que Jorge Jesus olvidó sus palabras. El propio Director Técnico de Portugal hace apenas ocho días reconoció que Cristiano Ronaldo era un símbolo, no de la selección, sino del país. Y dijo, “hicimos un juego en Hong Kong, es un estadio de 55 mil personas, en el partido en el que no fue, fueron 3 mil personas, cuando él jugó, fueron 55 mil personas. Esa es la diferencia”.

Y así es como está ocurriendo. A 24 horas del intercambio de declaraciones entre técnico y jugador, la cuenta oficial de Instagram @portugal decreció 5 por ciento. Pasó de 24 millones, 948 mil 856 seguidores el jueves pasado a 23 millones, 831 mil 797 seguidores al 1 de octubre.

Mauricio Cabrera, experto en tendencias digitales, detalló con métricas lo que ocurrirá digital y financieramente hablando a Portugal, y que ya había adelantado el propio Jorge Jesús hace ocho días.

Sin Cristiano se desploma lo que Portugal puede cobrar por partido amistoso. Con Cristiano de dos a tres millones de dólares, sin Cristiano, de 800 mil a 1 millón 200 mil dólares.

“Cuando no juega Cristiano Ronaldo el rating cae 45 por ciento”, detalló Mauricio en su cuenta de Instagram @macafut.

Los patrocinios del combinado portugués recaen de forma directa en un 35 por ciento en el ex delantero del Real Madrid. Se estima, según Mauricio Cabrera, que la selección perdería entre 30 y 33 millones de dólares anuales.

El último comparativo es en el terreno digital, donde el representativo portugués tenía hasta hace una semana poco más de 24 millones de seguidores. Cristiano Ronaldo, actual delantero del Al Nassr, tiene 679 millones, con un incremento de 82 mil seguidores en las últimas 24 horas.

“Ante una figura tan grande en negocio y en futbol, tenías que despedirte de manera acordada con Cristiano Ronaldo, darle todos los honores, despedirlo como leyenda y armar una transición ordenada”, consideró Mauricio.