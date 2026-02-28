Jorge Díaz Price: Del olvido en la Expansión a 'bailar' a Chivas en Liga MX

Jorge Diaz Price, el mexicano de 27 años que vivía relegado en la Liga de Expansión y que Antonio Mohamed lo llevó al Toluca bicampeón de Liga MX para que viviera un partido de ensueño y bailara a Chivas hasta conseguir su primer gol en el máximo circuito.

Aprovechando las lesiones de futbolistas como Alexis Vega y Helinho, Jorge Díaz Price fue titular con Toluca para recibir a Chivas, quienes se hacían presentes en el Infierno como líderes del Clausura 2026.

Jorge Díaz Price ganó el premio del novato del año con León, antes de marcharse al Everton de Chile. Mexsport

Díaz Price hizo su debut en la Liga MX con León el 13 de enero de 2018 cuando La Fiera enfrentó a Toluca en la cancha del Nou Camp, sin embargo, sus 8 torneos con los Panzas Verdes no le terminaron de brindar la posibilidad de destacar.

Tras su aventura con León, Jorge Díaz Price terminó en la Tercera División de México (Liga Premier) para defender una temporada los colores de Yalmakan FC y, posteriormente, recalar en Cancún FC.

Para este Clausura 2026, Antonio Mohamed pidió a la Directiva la contratación de Jorge Díaz Price debido a la doble competencia que estará sosteniendo Toluca en el semestre (Liga MX y Concachampions), además de que perderán a ciertos jugadores en cuanto Javier Aguirre dé a conocer a los convocados para el Mundial 2026.

Este sábado 28 de febrero, Jorge Díaz Price fue titular en el Nemesio Diez ante Chivas, se convirtió en una de las grandes sorpresas al asociarse con Paulinho y conseguir su primer gol como profesional en Liga MX y llevarse diversos comentarios positivos de la afición Escarlata, quien lo empieza a tomar en cuenta como un gran repulsivo ante la falta de Helinho y/o Alexis Vega.

Todos los clubes de Jorge Díaz Price en su carrera

La playera de Toluca será la sexta que Jorge Díaz Price esté vistiendo a lo largo de su carrera como profesional, teniendo experiencia en diversas divisiones del futbol mexicano y en el máximo circuito de Chile, donde no logró anotar luego de 24 partidos disputados:

Atlante / 2013 (Fuerzas básicas).

Yalmakan FC / 2015-2017 y 2023.

León / 2017-2020 y 2020-2023 - fue nombrado el novato del año.

Everton (Chile) / 2020.

Cancún FC / 2023-2025.

Toluca / 2026.

Jorge Díaz Price anota su primer gol en Liga MX. Mexsport

BFG