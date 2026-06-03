¿Jordan Carrillo se queda en Pumas? La última información

Tras el subcampeonato en el Clausura 2026, la actualidad de Pumas luce complicada. El equipo enfrenta una serie de retos importantes, desde la posible salida de Efraín Juárez hasta la necesidad de reforzar su plantel para competir nuevamente en la Liga MX.

La derrota en la Final ante Cruz Azul dejó un sabor amargo y abrió interrogantes sobre el proyecto deportivo.

Efraín Juárez en el radar de varios equipos de Europa Mexsport

Sin embargo, parece que Pumas tiene buenas noticias en el horizonte con la permanencia de Jordan Carrillo. El joven atacante ha sido uno de los elementos más destacados del equipo y su continuidad representa un bálsamo importante para la afición y la directiva en un momento de transición.

Jordan Carrillo quiere quedarse en Pumas

De acuerdo con el periodista César Luis Merlo, Jordan Carrillo le comunicó directamente a Santos Laguna que su deseo es quedarse de manera definitiva en Pumas.

El atacante mexicano ha expresado su plena satisfacción con el proyecto y el ambiente en la institución universitaria, donde se ha consolidado como una pieza importante del ataque.

De momento, se acordó que Carrillo completará los seis meses restantes de su préstamo con Pumas, periodo en el que buscará seguir demostrando su nivel y aportando al equipo.

Una vez concluido este plazo, las partes involucradas (Pumas, Santos y el jugador) se sentarán a evaluar las opciones para definir su futuro a largo plazo, con la prioridad clara de encontrar una fórmula que beneficie su continuidad en Ciudad Universitaria.

Jordan Carrillo corriendo a celebrar su gol. Mexsport

El gran momento de Carrillo fue clave en Pumas

El motivo por el cual Pumas llegó a la Final del Clausura 2026, además del buen trabajo de Efraín Juárez, se debió al gran momento de Jordan Carrillo. El jugador vivió un semestre excepcional, mostrando madurez, desequilibrio y capacidad goleadora.

Su velocidad por las bandas, combinada con una notable mejoría en la definición, lo convirtieron en un dolor de cabeza constante para las defensas rivales.

Su influencia en el juego de Pumas fue decisiva en varias fases eliminatorias. Ahora tocará esperar para saber si se queda en el equipo o tendrá que volver a pelear por una oportunidad en otro club.