Berto defiende el regreso de Los Perros del Mal y lanza advertencia a Dominik Mysterio

La AAA revivió una de las facciones más emblemáticas de la lucha libre mexicana: Los Perros del Mal. Aunque el histórico grupo ya no cuenta con figuras como el legendario Hijo del Perro Aguayo, la nueva alineación promete mantener vivo su legado con una generación de luchadores dispuesta a escribir su propia historia

En entrevista para Imagen, el gladiador de tercera generación habló sobre la responsabilidad de portar uno de los nombres más importantes del pancracio mexicano y adelantó que la nueva etapa de la agrupación llegará con una identidad propia.

Berto reconoce el peso del legado de Los Perros del Mal

El luchador afirmó que formar parte de la facción representa un compromiso importante, aunque dejó claro que esta versión no pretende compararse con la original.

Obviamente sabemos la responsabilidad que es portar esta playera, sabemos la responsabilidad que es ser uno de los pocos elegidos. No comparo esta etapa con la anterior, porque ahorita es una nueva era totalmente. Tenemos caras conocidas como Daga, quien fue el último integrante en el que el Hijo del Perro Aguayo confió para formar parte de la facción original. Simplemente disfruten el recorrido y esta nueva era. Estamos de la mano de uno de los mejores escritores de lucha libre de los últimos años, que es Undertaker”, afirmó.

Ante ello, Berto fue claro al señalar que esta versión no pretende reemplazar a la anterior, sino construir su propia identidad sin perder la esencia que hizo grande al grupo.

Berto festejando en una función de WWE Cortesía WWE

"La gente vive del recuerdo"

Desde su regreso, Los Perros del Mal han sido comparados constantemente con la alineación original. Sin embargo, Berto considera que la esencia del grupo sigue intacta.

Lo noto mucho con la comparativa, porque mucha gente dice: ‘No son los mismos de antes’ o ‘No hacen lo mismo’. Al final la gente vive del recuerdo. Esta es una nueva era, somos una nueva versión de Los Perros del Mal. Claro que tenemos destellos de los verdaderos integrantes, no por el parecido, sino por la esencia. Daga fue arropado por el Hijo del Perro Aguayo; nosotros llevamos la sangre de Héctor Garza por nuestras venas; está Bronco Nima, que es una máquina en NXT, y Karmen Petrovic, que como dijo Daga, si la ves, estás jodido”, apuntó.

Berto recordó al Hijo del Perro Aguayo

El también luchador de WWE recordó que, aunque nunca compartió el ring con el Hijo del Perro Aguayo, sí tuvo la oportunidad de convivir con él cuando era niño gracias a la relación que mantenía con su familia.

Sí tuve la oportunidad de conocer al Perro. Era muy joven, tengo algunos recuerdos de haberlo saludado. Por lo que me contaba mi tío, eran compadres. Siempre fue una persona estricta, pero también muy querida”, comentó.

Los Perros del Mal van por Dominik Mysterio

La nueva facción ya provocó sus primeros estragos en AAA, donde lanzó un reto directo al campeón de la empresa, Dominik Mysterio, y al Grande Americano, con quienes se enfrentarán este sábado en Verano de Escándalo.

"Los Perros del Mal" regresarán a luchar Cortesía WWE

Berto adelantó que será la primera gran presentación oficial de la agrupación y envió un mensaje tanto a la afición como a sus rivales.