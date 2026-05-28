Santos pide 9 millones de dólares por Jordan Carrillo

Jordan Carrillo se convirtió en uno de los futbolistas más cotizados de la Liga MX. Después de brillar con Pumas durante el Clausura 2026, el atacante mexicano deberá reportar con Santos Laguna, club dueño de sus derechos federativos, que ya habría fijado el precio para negociar su salida.

De acuerdo con diversos reportes, los Guerreros pedirían alrededor de 9 millones de dólares por el futbolista, una cifra que refleja el impacto que tuvo durante el torneo y que lo coloca entre los jugadores mexicanos más valiosos del mercado nacional.

El monto no es menor. Carrillo fue una de las grandes revelaciones del semestre, pieza clave para que Pumas alcanzara la final y uno de los futbolistas que más aumentó su valor gracias a sus actuaciones. Su crecimiento llamó la atención de varios equipos, aunque no todos estarían en condiciones de cubrir la cantidad que exige Santos.

Chivas fue uno de los primeros clubes relacionados con el atacante, pero el precio establecido por la escuadra lagunera complicaría cualquier negociación. Ante ese escenario, los nombres que aparecen con más fuerza son los de América y Cruz Azul, los dos finalistas del torneo.

En el caso de los azulcremas, la buena relación entre ambas instituciones podría facilitar las conversaciones. Incluso se ha especulado con la posibilidad de incluir futbolistas en la operación para reducir el costo del traspaso. Entre los nombres mencionados aparecen Víctor Dávila y Raúl Zúñiga, aunque hasta el momento no existe una postura oficial.

Por su parte, Cruz Azul tendría la capacidad económica para acercarse a las pretensiones de Santos. Tras conquistar el Clausura 2026, la Máquina vive un momento de estabilidad deportiva y financiera que le permitiría competir por uno de los jugadores más codiciados del mercado.

Mientras tanto, tampoco se descarta una nueva aventura en Europa. Carrillo ya tuvo una experiencia en España con el Sporting de Gijón, y una buena actuación rumbo al Mundial 2026 podría abrirle nuevamente puertas en el extranjero. Sin embargo, por ahora no existen ofertas concretas desde el Viejo Continente.

Lo único claro es que Santos no tiene intención de desprenderse fácilmente de Jordan Carrillo. Con una etiqueta de 9 millones de dólares, el conjunto lagunero dejó claro cuánto vale actualmente una de las figuras emergentes del futbol mexicano.