Francisco Iturbide es nombrado nuevo presidente ejecutivo de la Liga MX

La Liga MX anunció el nombramiento de Francisco Iturbide Cera como su nuevo presidente ejecutivo, cargo con el que encabezará una nueva etapa dentro del futbol mexicano tras la presentación del nuevo modelo de gobierno corporativo impulsado por Mikel Arriola.

El directivo asumirá la responsabilidad de coordinar la operación de la Liga MX, fortalecer la integridad de las competencias y liderar los proyectos estratégicos para incrementar el valor deportivo y comercial del campeonato.

Francisco Iturbide encabezará la transformación de la Liga MX

Con más de una década de experiencia dentro de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y la Liga MX, Iturbide inició su trayectoria como becario y posteriormente ocupó el cargo de director general de Competiciones, Operaciones y Desarrollo, donde participó en la organización de calendarios y torneos del futbol mexicano.

Durante su presentación, calificó su nombramiento como el inicio de una nueva etapa para el balompié nacional.

Hoy es un día histórico, se cristaliza un proyecto ordenado, adoptando mejores prácticas internacionales en la toma de decisiones que nos permitirá construir y dar pasos firmes hacia el futuro", afirmó.

Los retos del nuevo presidente ejecutivo

Entre sus principales responsabilidades estará supervisar la implementación de las reformas aprobadas por los clubes, además de impulsar iniciativas que fortalezcan el crecimiento económico, deportivo y comercial de la Liga MX.

Mi objetivo es muy claro, continuar consolidando nuestra liga, aprovechar el buen rumbo que deja el Comisionado para continuar el crecimiento económico y comercial de la liga, velando siempre por la integridad de la competencia y elevando la calidad del producto", señaló.

La Liga MX apuesta por un nuevo modelo de gestión

Durante la presentación, las autoridades destacaron la experiencia de Francisco Iturbide y su conocimiento del funcionamiento interno del futbol mexicano, cualidades que consideran fundamentales para modernizar la gestión del campeonato.

Con este nombramiento, la Liga MX inicia una transición hacia un modelo de administración más independiente, con el objetivo de fortalecer el desarrollo institucional, mejorar la experiencia de los aficionados y responder a los retos deportivos y comerciales de los próximos años.