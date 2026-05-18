El proyecto mexicano de Marco Fabián jugará la Conference League

Marco Fabián sigue construyendo un inesperado puente entre México y Europa. El exfutbolista de las Chivas encabeza uno de los proyectos mexicanos más peculiares del futbol europeo y ahora el Rangers de Andorra logró clasificarse a las rondas previas de la UEFA Conference League para la temporada 2026-2027.

Después de quedarse cerca de las competiciones continentales en sus primeras 2 campañas dentro de la Primera División de Andorra, el conjunto dirigido deportivamente por el exseleccionado mexicano finalmente consiguió instalarse en puestos europeos, consolidando un proyecto que apuesta por futbolistas y entrenadores mexicanos que buscan nuevas oportunidades fuera de la Liga MX.

“Es una gran hazaña y una historia para el club”, aseguró Marco Fabián, quien destacó el crecimiento que ha tenido la institución desde su llegada hace casi 3 años.

“Hoy es nuestro segundo torneo, segundo año del cual estamos en Rangers, compitiendo en la liga andorrana, la cual tiene las opciones de competir en previas de Europa League, Champions League y Conference League. Se ha logrado el boleto para Conference”, explicó.

Aunque deportivamente ya consiguieron la clasificación, todavía deberán esperar una resolución administrativa para confirmar oficialmente su participación en las eliminatorias de la competición organizada por UEFA.

“La siguiente semana se dará la resolución de si vamos a competir a la previa de Conference League. Esa sería una gran noticia para los jugadores mexicanos y para todos los que estamos involucrados en este proyecto”, comentó.

El camino europeo no será sencillo. El Rangers tendría que superar hasta 4 rondas eliminatorias para acceder a la fase de liga de la Conference League, enfrentando posibles rivales de países como Malta, Chipre o Montenegro.

La esencia del proyecto encabezado por Marco Fabián está en abrirle la puerta a futbolistas mexicanos que han perdido protagonismo en la Liga MX o en la Liga de Expansión MX, encontrando en Andorra una plataforma para mostrarse en Europa.

“Tenemos entre 9 y 11 mexicanos. Andorra te da la oportunidad porque no tienes límite de extranjeros y eso permite traer jugadores mexicanos para que puedan competir en Europa y ser vistos por clubes más grandes”, explicó.

Además del plantel, el cuerpo técnico también tiene un fuerte sello mexicano. El entrenador del equipo es Jaime Durán, quien anteriormente trabajó en el Atlético La Paz dentro de la Liga de Expansión MX.

“El entrenador mexicano también está preparado y quiere oportunidades. Trabajamos muy duro y buscamos aprovechar cada espacio que se presenta”, señaló Durán.

Dentro de la estructura del club también aparecen el preparador físico Iván Ramírez, el auxiliar Enrique Guzmán y Giovanni Ramírez en la dirección deportiva, consolidando un proyecto prácticamente mexicano dentro del futbol andorrano.

“Pareciera un sueño poder venir acá, pero buscando oportunidades y teniendo fe, se pueden lograr muchas cosas”, sentenció el estratega mexicano.