Jesús Gallardo le cumple a la afición: Se pone el nuevo jersey de la Selección Mexicana

En el entorno del futbol mexicano, existen costumbres que van más allá de lo que pasa en la cancha, y una de las más divertidas es el famoso meme sobre Jesús Gallardo. Cada que la Selección Mexicana y su marca deportiva lanzan una nueva indumentaria, las redes sociales se inundan con una petición unánime: que el lateral del Toluca modele la prenda para que el "mexicano promedio" sepa realmente cómo se le verá según su tono de piel.

Jesús Gallardo con la Selección Mexicana. Mexsport

Para este Mundial 2026, la marca alemana presentó una segunda camiseta en un elegante color blanco con detalles prehispánicos, pero la duda entre los fans persistía. Lejos de molestarse, el tabasqueño decidió abrazar el ingenio popular y se convirtió en el modelo oficial para "la raza". Con una sonrisa y mucho carisma, el futbolista posó con la nueva piel azteca, desatando una ola de interacciones en plataformas como TikTok e Instagram, donde los fans agradecieron el gesto con comentarios cargados de humor.

PARA LA RAZA: LA REACCIÓN DE LOS JUGADORES AL NUEVO UNIFORME

El vestidor de la Selección Mexicana tomó esta dinámica con mucha ligereza. El propio Jesús Gallardo confesó que sabía perfectamente lo que la gente esperaba de él. "La verdad me gustó muchísimo, creo que la gente ya pedía que yo me lo pusiera para ver cómo se les iba a ver", comentó el jugador, quien remató asegurando que el diseño está "muy chingón". Esta validación resultó fundamental para miles de seguidores que, tras ver las fotos, confirmaron que ahora sí se animarán a comprar el jersey del Tri.

Incluso, la publicación oficial se llenó de frases como: "Si a Gallardo se le ve bien, a mí también" o "Gracias Jesús, por ti gastaré mis ahorros". El lateral demostró que entiende el lenguaje de la afición y que la identidad del equipo nacional empieza por reconocerse en sus propios protagonistas.

EL ‘TALA’ RANGEL SE UNE A LA BROMA CON EL JERSEY DE PORTERO

Pero Gallardo no fue el único que se subió al tren viral. El portero de las Chivas, Raúl ‘Tala’ Rangel, también aportó su granito de arena al lucir el jersey de portero en un llamativo color morado. Con una honestidad que encantó a los seguidores, el arquero bromeó sobre su propio tono de piel: "Como podrás ver que soy moreno, como buen mexicano, no me hace mucho favor el color, pero me gusta mucho", señaló entre risas.

Jersey blanco de la Selección Mexicana. Foto de X: @miseleccionmx

Este lanzamiento no solo destacó por la tecnología de la prenda o la estética inspirada en nuestras raíces, sino por la conexión orgánica que los seleccionados lograron con el público. Al final del día, la Selección Mexicana nos representa a todos, y ver a figuras como Gallardo y el ‘Tala’ Rangel bromear con su identidad refuerza el sentido de pertenencia de cara a la justa mundialista que recibiremos en casa. Si tenías dudas de cómo se te vería el blanco bajo el sol del Estadio Azteca, Jesús ya dio la respuesta que se necesitaba.