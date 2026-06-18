Jesse Marsch y Julen Lopetegui protagonizan picos intercambio de palabras al final del Canadá vs. Qatar

Durante cuatro días, Canadá escuchó preguntas incómodas. ¿Había desperdiciado su oportunidad? ¿Había subestimado a Bosnia? ¿Era realmente uno de los equipos capaces de sorprender en este Mundial?

La respuesta llegó con estruendo. La selección canadiense destrozó a Qatar con una goleada de 6-0 en la segunda jornada del Grupo B y recuperó de golpe la confianza que había perdido tras el decepcionante empate de su estreno. Los goles aparecieron, el futbol volvió a fluir y las tribunas encontraron motivos para celebrar.

Pero el resultado terminó acompañado por una imagen imposible de borrar. Al inicio de la segunda mitad, Ismaël Koné, uno de los mediocampistas más importantes del equipo y futbolista del Sassuolo italiano, fue alcanzado por una durísima entrada de Assim Madibo. La acción parecía una disputa más por el balón hasta que la reacción de los jugadores reveló que algo grave había ocurrido.

Koné quedó tendido sobre el césped mientras compañeros y rivales observaban con preocupación. La lesión en la pierna fue tan impactante que varios futbolistas se llevaron las manos a la cabeza. El árbitro mostró inicialmente una tarjeta amarilla, pero la revisión del VAR modificó la decisión y Madibo terminó expulsado con roja directa.

La goleada continuó, pero el ambiente ya era otro.

¿Qué pasó entre Marsch y Lopetegui?

Cada celebración canadiense parecía tener un destinatario. Nathan Saliba incluso dedicó uno de sus goles a Koné, en un gesto que reflejó el estado emocional de un equipo que pasó de la euforia a la preocupación en cuestión de minutos. La tensión no terminó con el silbatazo final.

Las cámaras de televisión captaron un incómodo intercambio entre Jesse Marsch técnico de Canadá y Julen Lopetegui de Qatar sobre el terreno de juego. La conversación duró apenas unos segundos, pero el entrenador canadiense se alejó levantando las manos con evidente molestia.

La escena alimentó las especulaciones sobre el contenido del diálogo, especialmente después de la expulsión y la grave lesión sufrida por Koné.

Sin embargo, Marsch prefirió cerrar el tema de inmediato cuando fue cuestionado en conferencia de prensa.

No voy a perder ni un segundo en esto. No merece la pena que lo discutamos”, respondió el técnico.

Canadá consiguió exactamente lo que necesitaba en términos futbolísticos. Sumó tres puntos, mejoró su diferencia de goles y volvió a mostrar el potencial ofensivo que muchos esperaban antes del torneo.

Sin embargo, mientras los aficionados celebraban una de las victorias más contundentes de la fase de grupos, la principal preocupación estaba lejos del marcador.

El estado físico de Ismaël Koné se convirtió en la noticia más importante de la noche. Porque en los Mundiales las goleadas se olvidan rápido. Las imágenes de una estrella abandonando el campo lesionada suelen permanecer mucho más tiempo.