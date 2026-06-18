La imagen más dolorosa del Mundial 2026: Ismaël Koné sale en camilla tras fracturarse la pierna

Canadá firmó una actuación contundente ante Qatar con una ventaja de 6-0, pero la goleada quedó en segundo plano por una escena que heló al estadio y a millones de espectadores en el Mundial 2026.

Ismaël Koné, mediocampista canadiense que milita en el Sassuolo de la Serie A italiana, sufrió una grave lesión en la pierna izquierda tras una durísima entrada de Assim Madibo al minuto 53. Las imágenes de televisión mostraron de inmediato la magnitud del daño. La pierna del futbolista quedó visiblemente deformada, provocando una reacción instantánea de angustia entre compañeros, rivales y aficionados.

El impacto fue tan fuerte que el propio Madibo se llevó las manos a la cabeza apenas vio a Koné tendido sobre el césped. Cyle Larin y varios jugadores canadienses encararon al futbolista catarí mientras el personal médico ingresaba con urgencia para atender al lesionado.

¿Madibo recibió tarjeta roja?

Inicialmente, el árbitro mostró tarjeta amarilla a Madibo. Sin embargo, tras revisar la acción en el VAR cambió su decisión y expulsó al jugador de Qatar con tarjeta roja directa debido a la gravedad de la infracción.

Los médicos atendieron durante varios minutos a Koné antes de retirarlo en camilla. Dentro de la preocupación, una imagen ofreció algo de tranquilidad. El mediocampista abandonó el terreno incorporado, saludando a los aficionados mientras recibía una emotiva ovación de todo el estadio.

Richie Laryea reclama la acción. REUTERS

La selección canadiense quedó visiblemente afectada por lo ocurrido. Varios futbolistas formaron un círculo alrededor de su compañero antes de que fuera trasladado para recibir atención especializada. Todo apunta a que el jugador sufrió una fractura en la pierna izquierda, aunque la federación canadiense todavía no ha emitido un parte médico oficial.

La gravedad de la acción convirtió el momento en la primera gran lesión del Mundial 2026. Una noticia especialmente dolorosa para Canadá, que veía cómo una noche que parecía perfecta en el marcador se transformaba en una jornada de incertidumbre por uno de sus futbolistas más importantes.

Como muestra de apoyo, Nathan Saliba dedicó su gol a Koné, enviando un mensaje de solidaridad a un compañero que ahora enfrenta una larga recuperación. Mientras Canadá celebra una victoria que parece encaminada, todas las miradas están puestas en el estado de salud del mediocampista del Sassuolo.