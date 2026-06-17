Mundial se transforma en ventana para consolidar marca CDMX

El Mundial 2026 se ha convertido en una plataforma estratégica para reposicionar la marca Ciudad de México a nivel internacional. A poco más de una semana del arranque de las actividades mundialistas, la capital del país se perfila como la sede con mayor concentración de aficionados y una de las más activas de las 16 ciudades anfitrionas del torneo, en los tres países sede: México, Estados Unidos y Canadá.

Ante este escenario, las autoridades turísticas mantienen una coordinación permanente con el sector hotelero para incentivar e incrementar la llegada de visitantes.

Tenemos un diálogo constante con los hoteleros de la Ciudad de México para atender sus necesidades y seguir construyendo el camino que nos permita consolidarnos como la mejor sede mundialista”, dijo Jennie Shrem Serur, directora general del Instituto de Promoción Turística de la Ciudad de México.

Como publicó Excélsior, representantes de Asociaciones Turísticas, señalan que las tres sedes nacionales: CDMX, Guadalajara y Monterrey, se mantienen en 65 por ciento de ocupación hotelera, al respecto Shrem afirmó que el balance se hará más adelante.

Foto: Especial

Asimismo, aseguró que los indicadores turísticos y la respuesta del público respaldan la percepción de que la capital mexicana se ha consolidado como una de las sedes más exitosas de la justa deportiva.

Lo que hace grande a esta ciudad es su gente. Son las y los chilangos, quienes abren su corazón para recibir a visitantes de todo el mundo. Esa calidez es lo que está convirtiendo a la Ciudad de México en la mejor sede mundialista”.

Desde las instalaciones de la Aldea Global, la funcionaria afirmó que la estrategia impulsada por el gobierno capitalino apostó por convertir el espacio público en un protagonista del Mundial, con actividades culturales, gastronómicas y recreativas distribuidas en distintos puntos de la ciudad.

Entre ellas, destaca la Aldea Global instalada en la Primera Sección del Bosque de Chapultepec, donde participan 31 países y las 32 entidades federativas con muestras culturales, artesanales y gastronómicas.

La Ciudad de México se preparó desde hace mucho tiempo para que el espacio público fuera parte fundamental de este Mundial. Tenemos la Aldea Global, los 18 Festivales Futboleros gratuitos, el Fan Fest en el Zócalo y muchos espacios donde los visitantes pueden conocer nuestra cultura y nuestra gastronomía”, expresó.

Foto: Especial

La respuesta del público ha sido favorable, tan sólo la Aldea Global ha registrado más de 33 mil visitantes, mientras que el conjunto de actividades mundialistas, incluidos los festivales futboleros y el Fan Fest del zócalo, acumula cerca de medio millón de asistentes.

Hasta el último corte llevábamos 33 mil visitas en la Aldea Global. La gente se está llevando un cachito de la Ciudad de México y también de todos los países participantes. Es un proyecto que ha tenido una respuesta extraordinaria”, detalló.

La directora del Instituto de Promoción Turística señaló que medios internacionales y usuarios de redes sociales han destacado la originalidad de la Aldea Global, al considerar que ninguna otra sede mundialista cuenta con un espacio similar, dedicado a mostrar la cultura de los países participantes.

Turistas continúan con llegadas

Respecto a la llegada de visitantes extranjeros a la Ciudad para disfrutar del Mundial, informó que hasta este martes se estimaba que habían arribado cerca de 27 mil aficionados colombianos que viajaron para apoyar a su selección en el encuentro frente a Uzbekistán. Se trata del grupo más numeroso que se ha recibido en la capital del país.

Aunque se mantiene la expectativa de alcanzar la meta de cinco millones de visitantes, proyectada para los 39 días de actividades mundialistas, Shrem Serur consideró que el balance definitivo deberá realizarse una vez concluido el torneo.

Foto: Especial

Por ahora, destacó que la afluencia registrada en los festivales futboleros, el Fan Fest y la Aldea Global refleja el interés que ha despertado la capital mexicana entre aficionados nacionales y extranjeros.

Incluso, al ser interrogada sobre comentarios de visitantes que consideran que México debió convertirse en la sede mundialista, por la pasión mostrada durante el torneo y por la calidad bienvenida a los turistas, respondió entre risas: “Personalmente, yo considero que sí”.

La Aldea Global está abierta al público desde el 9 y hasta el 21 de junio, en un horario de 10:00 a 18:00 horas, se ubica exactamente en la Puerta de los Leones, en la Primera Sección del Bosque de Chapultepec.