Dallas Cowboys jugará en Brasil: México se queda sin la Estrella Solitaria en 2026

Los Dallas Cowboys anunciaron en sus redes sociales que será uno de los equipos que viaje a Brasil para jugar la próxima campaña de la NFL, con lo que México sufrió un revés de ver la vuelta del equipo de la Estrella Solitaria en el Estadio Azteca.

Dallas se unió a San Francisco como los equipos que quedaron descartados de estar en el emparrillado del campo del Azteca, en un día complicado para los aficionados tricolores. Primero, la liga informó que los 49ers se enfrentarían a Los Ángeles Rams en el primer juego en la historia de la liga en Melbourne, Australia.

Una hora después, apareció el anuncio de Dallas en sus redes sociales,para formar parte de la historia con el partido que se realizará en el campo del Maracaná en Río de Janeiro, con una imagen promocional en la que destacan el receptor estrella CeeDee Lamb y el prolífico quarterback Dak Prescott.

Dallas y San Francisco son, junto con Pittsburgh Steelers, las franquicias con más seguidores entre los mexicanos. Con estos movimientos, se que cumplirá por lo menos un cuarto de siglo desde la última ocasión que vieron a los Dallas Cowboys en México, cuando se enfrentaron a los Oakland Raiders en 2001.

De los nueve juegos internacionales que tiene programados la liga, únicamente el de Australia ha sido confirmado con los dos equipos, mientras que el de París tiene designado a los New Orleans Saints como uno de los participantes, así como ahora Dallas en Brasil.

México vuelve al calendario de juegos internacionales, en el que destacan tres visitas a Londres, Múnich, Madrid, Río de Janeiro, Melbourne y París.

En el caso del mercado brasileño, ha ganado relevancia en la liga, pues en los más reciente dos años ha entrado en los calendarios internacionales con partidos en Sao Paulo. Ahora tendrán el privilegio de recibir a la franquicia más valiosa del mundo con los Dallas Cowboys, que están valorados en 10 mil millones de dólares.