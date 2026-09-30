¡La NFL es un hospital! Jayden Reed se opera del cuello y se pierde toda la temporada con Packers

El receptor estrella de los Green Bay Packers, Jayden Reed, quedó fuera de circulación por lo que resta de la temporada de la NFL, asestando un golpe durísimo a la franquicia en un inicio de año implacable en cuanto al tema de las lesiones para varios equipos.

El entrenador en jefe, Matt LaFleur, confirmó que Reed pasará formalmente a la lista de reservas lesionados (IR) tras determinarse que deberá someterse a una compleja cirugía de cuello que demandará una larga rehabilitación física.

Reed sufrió un impactante y dramático golpe en la zona del cuello durante la primera serie ofensiva del partido de la Semana 2 contra los New York Jets, percance por el cual tuvo que ser retirado en camilla del emparrillado.

Aunque los reportes médicos iniciales trajeron alivio a la organización al confirmar que la lesión no compromete su carrera a largo plazo, el tiempo estimado de recuperación obligó a la directiva a descartarlo de forma definitiva por todo el ciclo de 2026.

La sensible ausencia de Reed desestabiliza por completo el esquema aéreo del quarterback Jordan Love, forzando a la escuadra de Green Bay a confiar su juego de pases en un comité de emergencia integrado por Christian Watson, Matthew Golden y Skyy Moore.

La plaga de bajas definitivas que azota a las estrellas de la NFL

Apenas transcurrido el primer mes de competencia de la temporada regular, la lista de ausencias definitivas por cirugías ya incluye a otras figuras estelares y pilares de franquicias en la liga:

Jaxson Dart (QB, New York Giants)

El mariscal de campo de segundo año quedó fuera por todo el certamen debido a una severa lesión en la rodilla izquierda sufrida en las acciones de la Semana 2 contra los Los Angeles Rams. Los exámenes médicos de alta definición confirmaron daños estructurales graves en el ligamento colateral medial (MCL), en el ligamento cruzado posterior (PCL) y, principalmente, una rotura de menisco que requirió cirugía reconstructiva inmediata, dejando el proyecto de New York en jaque.

De’Von Achane (RB, Miami Dolphins)

El explosivo e histórico corredor de la franquicia de Florida sufrió una catastrófica rotura del ligamento cruzado anterior (ACL) en la rodilla izquierda durante la dolorosa derrota de la Semana 3 ante los campeones Kansas City Chiefs. La baja definitiva del corredor —atleta que firmó una millonaria extensión contractual durante la pasada entretemporada tras registrar 1,350 yardas terrestres la campaña anterior— deja un enorme vacío en el ataque terrestre de unos demeritados Dolphins que atraviesan un complicado e inesperado inicio de campaña con marca de 0-3.

Ante este alarmante escenario de bajas confirmadas, las gerencias de los equipos afectados se ven obligadas a activar planes de contingencia urgentes y buscar soluciones inmediatas en el mercado de traspasos o en la agencia libre para intentar rescatar la temporada competitiva.