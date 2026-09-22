Doloroso saldo en la NFL: Los Giants se convierten en una enfermería después del lunes por la noche

El enfrentamiento de Monday Night Football en el SoFi Stadium dejó consecuencias devastadoras que van mucho más allá del marcador para los New York Giants. La franquicia neoyorquina sufrió un alud de bajas físicas simultáneas que encendió por completo las alarmas en el esquema del entrenador en jefe John Harbaugh, transformando el vestidor del equipo en una auténtica enfermería de cara al resto de la campaña regular de la NFL.

La lista de lesionados está encabezada por el quarterback franquicia de segundo año, Jaxon Dart, quien abandonó el emparrillado con un severo esguince de ligamento colateral medial (MCL) en la rodilla izquierda. Esta es la dolencia más sensible y potencialmente la de mayor duración de la jornada, luego de que las radiografías preliminares estiman un periodo de baja de entre dos y seis semanas fuera de las canchas. La sensible ausencia en los controles obligará al veterano Jameis Winston a asumir el mando de una ofensiva que perderá su habitual fluidez táctica.

La nómina de tocados se incrementó drásticamente con la alarmante situación del receptor estelar Malik Nabers, quien sufrió una dolorosa luxación en el hombro derecho tras un fuerte choque en el primer periodo. Aunque el propio jugador se acomodó la articulación en la banda para regresar de forma heroica al terreno de juego, su rendimiento físico se vio visiblemente limitado y requerirá estudios radiológicos complementarios este martes para descartar daños estructurales mayores.

La trinchera defensiva y la línea también sufren bajas

El impacto médico golpeó de igual forma a la unidad defensiva. El ala defensivo Brian Burns debió abandonar el compromiso tras lesionarse severamente el tobillo izquierdo al ser arrollado por un liniero rival. Pese a que el apoyador rechazó la camilla para caminar por su propio pie hacia los vestidores, abandonó las instalaciones del estadio portando una bota de protección ortopédica.

Para redondear la pesadilla médica en Nueva York, el tackle izquierdo Andrew Thomas dejó el partido en el último cuarto debido a una dolencia severa en la ingle, comprometiendo al máximo la línea de protección. Estas cuatro bajas de peso se suman a las ausencias previas de elementos clave como Deonte Banks, Paulson Adebo, y Micah McFadden, dejando a los Giants en una posición sumamente vulnerable mientras intentan reagrupar piezas para su próximo compromiso ante los Tennessee Titans.