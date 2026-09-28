Se confirma el peor presagio: De'Von Achane sufre rotura de LCA y se pierde el resto de la temporada

La temporada 2026 de los Miami Dolphins sufrió su golpe más devastador en lo que va del año. El corredor estrella y referente de la ofensiva, De'Von Achane, se perderá el resto del campeonato tras confirmarse una rotura completa del ligamento cruzado anterior (LCA) en la rodilla derecha.

La lamentable noticia fue ratificada por el personal médico de la franquicia este lunes por la mañana, luego de que los estudios de resonancia magnética revelaran la gravedad del daño sufrido durante el encuentro de la Semana 3 frente a los Kansas City Chiefs.

El desafortunado percance sucedió durante la primera serie ofensiva del partido dominical celebrado en el Hard Rock Stadium, donde el equipo de Miami perdió 24-10. En su tercer intento de acarreo del encuentro, Achane fue derribado de manera incómoda por el safety de los Chiefs, Alohi Gilman, lo que provocó que su rodilla cediera de forma inmediata. Aunque el corredor de 24 años logró retirarse a los vestidores por su propio pie, las posteriores declaraciones del entrenador en jefe, Jeff Hafley, ya anticipaban un diagnóstico sombrío para el jugador seleccionado al Pro Bowl.

Escenario crítico para el juego terrestre de los Dolphins

La ausencia prolongada de Achane deja un vacío prácticamente imposible de llenar en el esquema táctico de Florida. El dinámico corredor acumulaba un total de 127 yardas terrestres en 34 acarreos a lo largo de las tres primeras jornadas de la temporada regular. Con su baja definitiva en el emparrillado, los Dolphins atraviesan una situación crítica al marchar con un adverso balance invicto inverso de tres derrotas consecutivas (0-3) en el arranque de la Conferencia Americana.

A partir de este momento, la responsabilidad principal del ataque terrestre recaerá en el jugador de segundo año Ollie Gordon II, quien asumirá el rol titular tras registrar 41 yardas y una anotación de emergencia el pasado domingo. El backfield se complementará con la velocidad de Jaylen Wright, mientras que las urgencias obligarán al mariscal de campo suplente, Malik Willis, a mantener un rol activo por la vía terrestre tras haber liderado al equipo el fin de semana con 56 yardas en acarreos personales.