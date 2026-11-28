Palmeiras venció 1-0 a Estudiantes de La Plata en la final de la Copa CONMEBOL Libertadores, disputada en el Estadio Centenario de Montevideo, y se convirtió en el octavo campeón consecutivo del torneo procedente de Brasil. El título también le dio el boleto a la Copa Intercontinental de la FIFA 2026 y al Mundial de Clubes de 2029.

En un partido en el que hubo pocas acciones de peligro, el gol de Ramón Sosa al minuto 52 definió el campeonato. El Verdão aprovechó una acción dentro del área y sostuvo la ventaja ante un Estudiantes que reclamó una posición adelantada, aunque los dos atacantes involucrados estaban habilitados.

La jugada comenzó con un centro de Arthur Gabriel. Jhon Arias peinó el balón y lo dejó a disposición de Sosa, quien lo empujó a la red. La defensa del Pincha pidió al árbitro que señalara fuera de juego, pero tanto Arias como Sosa partieron de posición adecuada y el tanto se mantuvo como el único del encuentro.

Palmeiras se suma al grupo de cuatro títulos

Con la victoria, Palmeiras alcanzó cuatro campeonatos de Libertadores y se integró al grupo que también forman Flamengo, Estudiantes de La Plata y River Plate. Por encima de ellos están Peñarol de Uruguay, con cinco títulos, y a los argentinos Boca Juniors e Independiente, con seis y siete, respectivamente.

El campeonato dejó además el balance de Palmeiras en finales del torneo en cuatro ganadas y cuatro perdidas. Estudiantes, por su parte, no pudo impedir que el título permaneciera en manos de un club brasileño.

La continuidad de ese dominio se refleja en la secuencia de campeones desde 2019. En ese periodo, River Plate, Boca Juniors y el Pincha han sido los únicos clubes no brasileños que llegaron al partido por el título; Palmeiras amplió ahora la racha de equipos de Brasil a ocho ediciones consecutivas.

Toluca será el siguiente rival internacional

Como campeón de la Libertadores, Palmeiras enfrentará al Toluca, vigente campeón de la Copa de Campeones de Concacaf, en el Derbi de las Américas de la Copa Intercontinental de la FIFA 2026.

El encuentro será el debut de ambos clubes en esa competencia el 9 de diciembre en Doha, Qatar.