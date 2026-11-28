El Real Madrid sufrió su primera derrota de la temporada en el Santiago Bernabéu al caer 1-2 ante el Alavés. Un partido con polémica incluida y donde José Mourinho volvió a cargar contra el arbitraje.

Los merengues llegaban con una racha de diez victorias consecutivas, no encontró respuesta ante el planteamiento ultra defensivo de Quique Sánchez Flores.

La polémica llegó en el tramo final. Soto Grado señaló un penalti a favor de Bellingham que el VAR terminó anulando, y el inglés vio su segunda amarilla por simulación, por lo que fue expulsado.

Real Madrid perdió en casa ante el Alavés REUTERS

Mourinho volvió a cargar contra el arbitraje tras la derrota del Madrid

En la rueda de prensa posterior, el técnico portugués no se contuvo y volvió a señalar al colegiado. Criticó la permisividad de Soto Grado con las pérdidas de tiempo del Alavés.

“Han tenido la suerte de que el árbitro ha sido muy permisivo con los tiempos. No quiero ir muy lejos, pero ha sido permisivo hasta el punto de que una regla que está muy clara, que si el banquillo mete un balón al campo es roja al entrenador, se ha producido dos veces y el árbitro ha sido muy permisivo con esto y con los segundos”, denunció.

El técnico portugués también se refirió a la polémica del partido, el penalti anulado y a la expulsión de Mourinho volvió a cargar contra el arbitraje tras la derrota del Madrid.

El penalti es difícil de evaluar desde el banquillo. Me ha parecido dudoso, pero Jude dice que es penalti después del partido y, cuando un jugador dice que es penalti, tengo que creer que es penalti. En el banquillo me parecía que podía ser un penalti exagerado”, explicó.

Aunque parece ecuánime en un principio, la verdadera crítica vino después y se fue con todo contra César Soto Grado.

Este árbitro… vamos a ver a quién expulsa la próxima temporada. Hace dos temporadas fue Mbappé, la pasada Vinicius, esta temporada es Bellingham. A ver si la próxima es Courtois”, sentenció.

Mourinho insistió en que no atribuía la derrota únicamente al arbitraje, aunque enumeró lo que consideró un criterio desigual.

“No quiero decir que perdimos por el árbitro. Hay cosas que están tipificadas, que la propia UEFA nos dice: pisotón, amarilla; mano en la cara, amarilla; agarrón en un contraataque, amarilla. Y un agarrón a Mbappé no da amarilla. Estaba enfadado”, disparó.

Pese a las críticas, Mourinho reconoció el planteamiento del rival. El portugués admitió además que a su equipo le faltó frescura y presencia en el área, y que las decisiones técnicas fueron suyas