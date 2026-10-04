Keylor Navas suma dos porterías en cero con Costa Rica en la Nations League

Keylor Navas fue titular con Costa Rica en el cierre de la fase de grupos de la Liga A de la Concacaf Nations League y volvió a mantener su portería en cero. El conjunto costarricense derrotó 2-0 a Haití en el Estadio Ricardo Saprissa, con lo que el guardameta de los Pumas terminó el torneo con dos encuentros consecutivos sin recibir gol.

La victoria de este domingo llegó gracias a los tantos de Carlos Mora y Andrey Soto. Sin embargo, los resultados obtenidos por Costa Rica durante las primeras jornadas impidieron que pudiera pelear por los dos primeros lugares del Grupo A.

Los tropiezos ante Curazao y Haití en las primeras dos fechas condicionaron la posición final del conjunto dirigido por Bryan Ruiz. Aunque cerró la fase de grupos con un triunfo, el equipo costarricense solo podía aspirar al cuarto puesto de su sector.

Costa Rica permanece en la Liga A

Los dos primeros lugares de cada grupo de la Liga A avanzan a los cuartos de final, donde enfrentarán a México, Estados Unidos, Canadá y Panamá, selecciones que ya estaban instaladas en esa instancia.

Costa Rica quedó fuera de los puestos que permiten avanzar a la siguiente ronda, pero consiguió mantenerse dentro de la máxima categoría del torneo. El conjunto tico no terminó entre los dos últimos lugares de su grupo, por lo que conservará su lugar en la Liga A.

El cierre ante Haití permitió al equipo despedir la fase de grupos con una victoria y terminar la participación en esta edición del torneo sin riesgo de descenso dentro de la estructura de la competencia.

Navas volvió a defender la portería de Costa Rica. Adrian Macias/Mexsport

Navas recupera protagonismo con Costa Rica

El regreso de Keylor Navas a la portería costarricense se produjo después de algunos meses fuera de las convocatorias. Bryan Ruiz, quien asumió la dirección técnica tras la destitución de Fernando “Bocha” Bautista, tomó la decisión de volver a llamar al guardameta de los Pumas.

La apuesta tuvo un resultado inmediato. Navas fue titular en los dos últimos partidos de Costa Rica y en ambos encuentros terminó sin recibir gol. La selección consiguió dos victorias con el arquero nuevamente como titular, después de su ausencia de las convocatorias.

Ahora, el portero regresará a México para incorporarse nuevamente a los Pumas de cara al cierre del Apertura 2026. El conjunto universitario ocupa actualmente el decimosegundo lugar de la clasificación y se encuentra a dos puntos de los puestos de clasificación.

Tras el parón correspondiente a la fecha FIFA, los Pumas volverán a la actividad en la Liga MX como locales frente a Cruz Azul, en la cancha del Estadio Olímpico Universitario.