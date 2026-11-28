Toluca enfrentará a Palmeiras el próximo 9 de diciembre en Doha, Qatar, en el Derbi de las Américas de la Copa Intercontinental de la FIFA 2026. La victoria del conjunto brasileño en la final de la Copa Libertadores confirmó al último equipo participante y completó el cuadro de la fase final, que concluirá con tres partidos durante diciembre.

El torneo comenzó en agosto y ya disputó sus primeras rondas. La definición se jugará en Qatar, donde el campeón de Concacaf buscará avanzar hasta la final, programada para el 16 de diciembre frente al Paris Saint-Germain, ganador de la UEFA Champions League.

Cuarto título de Palmeiras en la Copa Libertadores. REUTERS

El camino hacia la final

La actividad inició a finales de agosto con la Eliminatoria África-Asia-Pacífico. En ese encuentro, Al-Ahli FC, campeón de la AFC, venció 1-0 a Auckland FC, representante de la OFC, y avanzó a la siguiente ronda.

Después, Al-Ahli se enfrentó a Mamelodi Sundowns en la Copa África-Asia-Pacífico de la FIFA 2026. El equipo sudafricano se impuso 2-1 y consiguió el boleto a la fase siguiente, donde espera al vencedor del duelo entre Toluca y Palmeiras.

El Derbi de las Américas se disputará el 9 de diciembre en Doha. El ganador avanzará a la Challenger Cup, prevista para el sábado 12, en la que enfrentará a Mamelodi Sundowns. Ese encuentro definirá al equipo que jugará por el título ante el PSG cuatro días después.

Mamelodi Sundowns espera al campeón de la Copa Intercontinental. REUTERS

¿Cuándo debuta Toluca?

Los Diablos Rojos deberán llegar a Qatar alrededor del 6 de diciembre para entrenar y preparar su primer partido. Si vencen a Palmeiras, disputarán la Challenger Cup el día 12; una victoria en esa instancia les permitiría enfrentar al conjunto parisino en la final del 16 de diciembre.

La participación internacional también podría coincidir con la definición del Apertura 2026 de la Liga MX. Si Toluca alcanza la final del futbol mexicano, las fechas previstas para la serie serían el 24 de diciembre, en Nochebuena, para el partido de ida, y el 27 para la vuelta.

La Copa Intercontinental también marcará el último torneo de Antonio “Turco” Mohamed al frente de Toluca. El entrenador dejará la dirección técnica una vez que concluya la participación del equipo, tanto en Qatar como en México.