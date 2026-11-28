Hechicero hizo historia el 27 de noviembre de 2026, al convertirse en el primer bicampeón del Torneo La Leyenda Azul, después de vencer en la final al tapatío Bárbaro Cavernario en la lucha estelar del Viernes Espectacular en la Arena México.

Ambos luchadores se estudiaron y al querer aplicar varios castigos característicos, le dieron “la vuelta” para tratar de disminuir al rival.

Hechicero reconoció la calidad de Bárbaro Cavernario, tras vencerlo sobre el ring de la Arena México Foto: CMLL

El originario de Monterrey hizo gala de su reportorio de llaves ante “El Rey del Garrote”, quien no pudo soportar una cruceta a las piernas con castigo al brazo derecho, con el que se rindió.

“Lo prometí y lo cumplí en mi casa ante un gran luchador como es el Bárbaro Cavernario, la leyenda neolonesa por excelencia, Blue Demon, por segunda ocasión se va este trofeo a mi casa, mi vitrina. Trabajo, sacrificio, esfuerzo, preparación día tras día, este es el resultado”, indicó Hechicero para el CMLL.

Ahora, Hechicero se traza el objetivo de ir por Zack Sabre Jr para recuperar el Campeonato Mundial de los Pesados del CMLL Foto: CMLL

“El Alquimista del Ring” recordó la derrota que tuvo con Zack Sabre Jr, quien le quitó el Campeonato Mundial de Peso Completo del CMLL, y le advirtió que está más que motivado para enfrentarlo en su casa.

“Un tropiezo no refleja mi carrera, pero la lucha libre es como la vida misma, te sigue dando oportunidades cuando trabajas para ellas. Esta oportunidad que concreté. Estoy más que listo, Wrestle Kingdom, Tokyo Dome, New Japan, Zack Sabre, nos vemos 4 de enero”, apuntó.

MÍSTICO Y MÁSCARA DORADA DEFIENDEN SU CAMPEONATO

Místico cumplió lo que prometió en la semana, de callarle la boca a Rocky Romero, después de que “Azúcar” lo llamara un “ídolo falso”. “El Rey de Plata y Oro” y Máscara Dorada defendieron el Campeonato Mundial de Parejas de Ring Of Honor (ROH).

Máscara Dorada dio cuenta de Volador Jr con una “estrella Fugaz”, mientras que el líder del “Sky Team” aplicó “La Mística” sobre Rocky Romero.

Al final de la lucha, apareció El Clon de manera sorpresiva para atacar a los técnicos, dejándolos sin máscara.

PERSEPHONE SUMA UNA DEFENSA A SU TÍTULO

Persephone sumó otra defensa al Campeonato Mundial Femenil del Consejo Mundial de Lucha Libre, luego de vencer a una combativa Marina Shafir, quien hizo gala del llaveo y contrallaveo. La representante del CMLL aplicó un “Power Bomb” para poner espaldas planas a la de Moldavia.