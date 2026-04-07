Javier Assad brilla en su regreso a las Mayores: Los Cubs vencen a Rays con joya del mexicano

El viaje de regreso no siempre tiene anuncio. A veces empieza en silencio, en autobuses de ligas menores, lejos de las luces. Javier Assad lo recorrió completo antes de volver a pisar la loma en Grandes Ligas. Cuando le devolvieron la pelota, no la soltó.

El derecho de 28 años abrió la temporada en Triple A tras quedar fuera en el último corte de los Cubs. Dos aperturas bastaron para que sonara el teléfono. De regreso en la gran carpa, encontró ritmo inmediato y firmó su primer triunfo del año con una actuación que no necesitó adornos para guiar a Chicago a una victoria 9-2 sobre los Rays de Tampa Bay.

Trabajó cinco innings y dos tercios con un hit permitido, dos bases por bola y tres ponches. Assad se convirtió en el primer pitcher nacido en México en abrir un juego en la temporada 2026 de MLB, una etiqueta que también pesa.

Enfrente estuvo Mason Englert pero la noche tuvo un sólo pulso dominante. El tijuanense manejó los tiempos, evitó tráfico en las bases y dejó el juego en manos de una ofensiva que respondió en momentos puntuales.

Chicago muestra músculo ofensivo

En la segunda entrada, un sencillo de Michael Conforto empujó la primera carrera tras el paso de Dansby Swanson. Luego apareció Matt Shaw con un doblete al izquierdo para ampliar la ventaja. El golpe final llegó en la séptima entrada, cuando Pete Crow-Armstrong conectó su primer cuadrangular de la campaña para aventajar a Cubs 6-0.

Assad no es nuevo en este escenario, aunque su camino ha sido intermitente. En su carrera suma 79 juegos en Grandes Ligas, 55 aperturas, 19 triunfos, 12 derrotas y efectividad de 3.43. Números que hablan de consistencia en construcción.

Su última victoria antes de esta noche había sido el 28 de septiembre ante los Cardinals. Desde entonces, el recorrido incluyó ajustes, espera y una nueva oportunidad.

Aranda mantiene el bat caliente

El también tijuanense, Jonathan Aranda conectó un doblete al central que significó la primera carrera de los Rays. El lunes Aranda se voló la barda.