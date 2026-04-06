Jonathan Aranda responde en el regreso de Rays al Tropicana Field

El tijuanense Jonathan Aranda se hizo sentir en un momento simbólico para Tampa Bay, al conectar jonrón en el regreso de los Rays al Tropicana Field y ser pieza clave en el triunfo de 6-4 sobre los Cachorros de Chicago.

Los Rays volvieron a su casa tras haber disputado la temporada 2025 en un estadio provisionaldebido a las afectaciones por un huracán, y lo hicieron con una actuación destacada del mexicano, quien firmó su tercer cuadrangular de la temporada.

Para Aranda, el arranque de campaña comienza a tomar forma. Luego de su mejor año en Grandes Ligas, donde registró 14 jonrones y 59 carreras producidas, ahora presume un inicio aún más explosivo con 3 cuadrangulares y 9 producidas en 10 juegos, consolidándose como una de las piezas más consistentes del lineup.

Los Cachorros pegaron primero en el duelo. En la segunda entrada, Nico Hoerner conectó un sencillo productor de dos carreras que puso al frente a Chicago, pero la reacción de Tampa Bay fue inmediata. En ese mismo inning, Cedric Mullins igualó el juego con jonrón de dos anotaciones y posteriormente Yandy Díaz produjo una más para darle la vuelta al marcador.

El momento clave llegó cuando el juego se mantenía cerrado. Con ventaja mínima de 4-3, dos outs y un corredor en base, Aranda castigó un pitcheo y disparó un cañonazo al jardín central, produciendo las carreras que le dieron margen definitivo a los Rays.

Aunque en 2025 Tampa Bay no jugó en este parque, el Tropicana Field sigue siendo especial para el mexicano. En su joven carrera en Grandes Ligas, es el estadio donde más ha conectado cuadrangulares, llegando ya a 6 jonrones, repartidos en distintas temporadas.

Otros escenarios también han sido productivos para Aranda: en el Steinbrenner Field, donde Rays jugó como local en 2025, suma 4, mientras que en el Rogers Centre de Toronto ha conectado 5.

ASSAD DE REGRESO A GRANDES LIGAS

El encuentro también marcó el regreso de otro mexicano. Javier Assad fue ascendido por los Cachorros previo al juego, luego de haber iniciado la temporada en Triple A.

El derecho, quien tuvo participación con México en el Clásico Mundial de Beisbol, no logró quedarse en el roster para el arranque de campaña, pero una lesión del abridor Matthew Boyd abrió la puerta para su retorno.

Por ahora, el rol de Assad no está definido. Podría integrarse como relevista o incluso ocupar un lugar en la rotación abridora, dependiendo de cómo evolucione la situación del cuerpo de pitcheo de Chicago.