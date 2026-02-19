El Xolos - Mazatlán con horario inusual en la Liga MX, ¿dónde verlo?

El Xolos – Mazatlán de la jornada 7 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, tendrá un horario inusual para verse en la Ciudad de México y en otros estados del país. Además, el partido sólo se podrá ver por streaming.

Día: sábado 21 de febrero de 2026.

sábado 21 de febrero de 2026. Hora: 11:10 de la noche, tiempo de la CDMX.

11:10 de la noche, tiempo de la CDMX. Estadio: Caliente.

Caliente. Árbitro: Martín Molina

Xolos marcha en el lugar de la tabla general del Clausura 2026 de la Liga MX Mexsport

“Vayan armando el plan con los plebes porque vamos a empezar a ver el partido el sábado y lo vamos a acabar el domingo. Con Orgullo, Alegría y Valentía el día y a la hora que sea”, indicó el Mazatlán.

¿DÓNDE VER EL XOLOS – MAZATLÁN DE LA JORNADA 7 DE LA LIGA MX?

- FOX One.

Los Xolos de Tijuana suman cuatro partidos sin conocer la victoria, la única que registra en el Clausura 2026 fue el 1-2 ante los Gallos de Querétaro de la jornada 2. A partir de esa fecha, suma tres empates y una derrota, la más reciente ante Toluca. Los dirigidos por Sebastián ‘Loco’ Abreu marchan en la posición 12 de la tabla general.

Mazatlán es penúltimo con tan solo tres puntos Mexsport

Por su parte, el Mazatlán logró el pasado fin de semana su primera victoria del torneo, luego de derrotar 1-2 a Santos Laguna, que a la postre le costó el puesto al técnico Francisco Rodríguez Vilchez y al Director de Gestión Deportiva, así ultimátum a los jugadores.

EL RECIENTE ANTECEDENTE DE UN HORARIO INUSUAL DE UN PARTIDO DE LIGA MX

Ver un partido de Xolos de Tijuana a las 11:10 de la noche no es algo cotidiano, pero ya ha habido varios duelos en ese horario. El más reciente se traslada al encuentro que disputó “La Jauría” ante Tigres en la ida de los Cuartos de final del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.