México tendrá el mejor lineup de su historia en el Clásico Mundial… incluso sin Isaac Paredes

Si bien la ausencia de Isaac Paredes, uno de los bates más consistentes de México en los últimos años, será notable en el inicio del Clásico Mundial de Beisbol 2026, todo apunta a que la próxima edición presentará el lineup con mayor respaldo estadístico previo en la historia del torneo para el equipo mexicano.

Si se toman como referencia los WAR acumulados en la temporada 2025 de Grandes Ligas, el posible orden al bat suma 18.0 entre sus nueve titulares proyectados. Es la cifra más alta que ha presentado México considerando el WAR acumulado de su alineación antes del primer juego del certamen.

El lineup proyectado para México en el inicio del próximo Clásico Mundial Tablas Excelsior

¿Qué es el WAR y por qué importa?

El WAR (Wins Above Replacement) es una estadística avanzada que estima cuántas victorias aporta un jugador respecto a un pelotero de reemplazo. En términos simples, mide el impacto integral de un jugador, al incluir ofensiva, defensa y contexto posicional.

Un WAR de 4.0 describe a un jugador de alto nivel. Uno por encima de 5.0 suele ser considerado estelar.

Por eso el dato no es menor: México tendría en 2026 dos jugadores arriba de 4 WAR y varios más entre 2 y 3, algo que no había sucedido antes en el arranque de un Clásico Mundial.

La comparativa histórica

Si se revisa el WAR total de los titulares en la temporada previa al torneo, la evolución es clara:

• 2006 (primer Clásico): 2.2 WAR

• 2009: 14.2 WAR

• 2013: 5.8 WAR

• 2017: 1.8 WAR

• 2023: 12.6 WAR

• 2026 (proyección): 18.0 WAR

El equipo de 2006, que llamó poderosamente la atención al eliminar a Estados Unidos —una selección que incluyó a varios jugadores que más tarde ingresarían al Salón de la Fama de Cooperstown— en realidad tenía un respaldo estadístico limitado respecto a la temporada previa en Grandes Ligas.

Con un Vinicio Castilla en la recta final de su carrera, un Adrián González aún en etapa de desarrollo y figuras como Karim García y Luis Alfonso García sin actividad MLB el año anterior, el sostén principal de aquel equipo fue su cuerpo de lanzadores.

En 2009 el panorama cambió. Con Adrián González en plenitud, México presentó por primera vez un lineup con respaldo real de Grandes Ligas previo al torneo. Al Titán se sumaron Scott y Jerry Hairston, y aunque el equipo avanzó a la segunda ronda, terminó con marca de dos victorias en seis juegos. Ese año, hasta ahora, había sido el de mayor WAR acumulado previo en un primer juego del torneo para México.

Alfredo Amézaga CF — 1.8 WAR

Jerry Hairston Jr. RF — 2.0 WAR

Adrián González 1B — 3.6 WAR

Jorge Cantú 3B — 1.3 WAR

Scott Hairston LF — 2.5 WAR

Jorge Vázquez DH — X

Edgar V. González 2B — X

Rod Barajas C — 1.8 WAR

Augie Ojeda SS — 1.2 WAR

En 2017 se registró el peor WAR acumulado previo en la historia del equipo mexicano, y coincidió con la eliminación en primera ronda en casa. Aunque había elementos con experiencia internacional como Luis Alfonso Cruz y Brandon Laird, el único titular con actividad MLB en 2016 fue Adrián González.

Esteban Quiroz 2B — X

Alex Verdugo RF — X

Brandon Laird 3B — X

Adrián González 1B — 1.8 WAR

Japhet Amador DH — X

Efrén Navarro LF — X

Chris Roberson CF — X

Luis Cruz SS — X

Sebastián Valle C — X

El salto de 2023

Seis años después todo cambió. En 2023, México presentó por primera vez un lineup integrado al 100% por jugadores que habían estado en Grandes Ligas la temporada anterior. El resultado fue histórico: un tercer lugar en el torneo.

Randy Arozarena LF — 2.5 WAR

Alex Verdugo RF — 0.9 WAR

Joey Meneses DH — 1.1 WAR

Rowdy Téllez 1B — 0.8 WAR

Isaac Paredes 3B — 2.5 WAR

Luis Urías 2B — 3.0 WAR

Alan Trejo SS — 0.1 WAR

Austin Barnes C — 0.7 WAR

Thomas CF — 1.0 WAR

Ahora, en 2026, podría repetirse esa condición, pero con un respaldo estadístico aún mayor.

Además, el lineup proyectado incluiría tres jugadores convocados al Juego de Estrellas 2025, algo inédito en la historia del equipo antes de iniciar el Clásico.

¿Y si estuviera Paredes?

Incluir a Paredes elevaría a cuatro los convocados al clásico de media temporada anterior dentro del lineup mexicano. Y si sustituyera en el orden proyectado a Joey Ortiz —quien presenta el WAR más bajo del grupo— el total acumulado subiría a 20.0 WAR.

Pese a la dolorosa ausencia, México conserva una alineación con profundidad, balance y respaldo estadístico real.

Y por primera vez, no se trata solo de ilusión o nombres atractivos.

Se trata de números.