Peleador de la UFC arremete por el show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl LX

El excampeón de peso mediano de UFC, Sean Strickland, volvió a ser el centro de atención de la prensa especializada de MMA en Estados Unidos por sus incendiarias declaraciones. Strickland, conocido por su retórica sin filtros, desató una nueva ola de controversia durante el día de medios al cargar directamente contra el show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl LX y las artes marciales mixtas femeninas (WMMA).

Sobre el cantante puertorriqueño, de quien no quiso siquiera pronunciar su nombre artístico, dijo que actuaciones como la suya están volviendo 'maricona' a la NFL, cuando antes la liga era el estándar de cómo ser un hombre.

Miren al tipo de la NFL (Bad Bunny). Sí, ese p***o mari***ón. Es una locura que esto sea América. Ahora tienes a ese, ni siquiera quiero decir su maldito nombre. Esto es Estados Unidos en la actualidad. Antes la NFL era el estándar de cómo ser un hombre, ahora creo que se juntan cada año y piensan '¿Cómo podemos arruinar este deporte, cómo podemos hacerlo más gay?'"

Sean Strickland hizo un cartel como agente de ICE ante mexicano Anthony Hernández, pelea programada para el 21 de febrero. X: @SStricklandMMA

Ataques misóginos

Sobre las artes mixtas entre mujeres, el peleador estadunidense afirmó que, en su opinión, "nadie quiere ver eso". Sus comentarios se centraron en minimizar el atractivo de la división y en una ocasión anterior llegó incluso a mofarse de combates icónicos, sugiriendo que la única forma de que fueran atractivos era si las atletas peleaban "medio desnudas".

¿A alguien le importa algo esto? Que les pongan un poco de aceite por encima, que les tiren billetes de dólar por encima, a lo mejor así le importa a alguien. En serio, ¿a quién le importa un comino las MMA femeninas? Es como la WNBA, a nadie le importa un carajo el deporte femenino. Pillas al tipo más flojo y pelotudo de esta sala y las revientan cualquier día de la semana", señaló.

Reacción de la Prensa y el Mundo de la UFC

La cobertura de medios importantes en Estados Unidos, como las plataformas especializadas de MMA, ha dedicado espacio a analizar y criticar la postura de Strickland. Sus declaraciones han sido un tema central en los debates sobre su figura, la cultura del trash-talking y el papel de las mujeres en el deporte.

La controversia se suma a su ya extenso historial de choques con la prensa, en los que ha arremetido contra reporteros, evidenciando su tendencia a priorizar el espectáculo y la confrontación directa en lugar de la conducta "apropiada" en los encuentros mediáticos.

Mientras se prepara para su próximo enfrentamiento, Strickland se consolida como una de las figuras más polarizantes de la UFC, cuyas conferencias de prensa son tan esperadas como sus peleas por el contenido explosivo que garantiza.