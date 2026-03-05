¿Jardine tiene razón? el América es una clínica de lesionados desde el torneo anterior

El América no supo mantener el ritmo. Después de llegar a su cuarta final consecutiva en mayo de 2025, el equipo comenzó a colapsar físicamente.

Desde junio del año pasado hasta febrero de este 2026, el América ha sucumbido hasta con 26 lesionados, es decir, cada mes, André Jardine no podía contar con al menos tres jugadores.

Eso se fue agravando con recaídas. "Esta vez tenemos a Brian (Rodríguez) con cansancio muscular, no lo podemos ocupar todo el juego. Borja y Cáceres andan igual y necesitamos darles respiro y Violante tiene un golpe en la rodilla", explicó Jardine después de perder con Juárez.

André Jardine vive su peor etapa con el América. Mexsport

De los que más han visitado la enfermería son Alejandro Zendejas, fulminado hasta en tres diferentes lesiones. Henrý Martín que sufrió un desgarre de rodilla que desde junio pasado no lo ha dejado ser el mismo y aunque regresó, hasta en tres ocasiones ha vuelto a caer.

Sebastián Cáceres se lesionó en julio y agosto y este final de febrero presenta cansancio muscular, al igual que Christian Borja.

Antes de irse, Álvaro Fidalgo tuvo problemas en agosto, noviembre y diciembre hasta que en enero, una vez recuperado, decidió mudarse a España.

Álvaro Fidalgo antes de irse a España se lesionó tres veces en siete meses. Mexsport

En su breve estancia con el América, Isaías Violante se ha lesionado dos veces, lo mismo que el Bufalo Rodrigo Aguirre quién se marchó a Tigres.

Dávila ya se había resentido de la rodilla en octubre y ahora definitivamente se rompió el ligamento cruzado ante Bravos.

A eso hay que sumarle la lesión de rodilla de Dagoberto Espinoza que lo alejó de la canchas seis meses.

¿QUIÉN SE ENCARGA DE LOS JUGADORES?

Cuando el equipo gana, nadie pregunta por ellos, sin embargo, al presentarse lesiones tan continuas el cuerpo médico del América y el preparador físico saltan al aire como señalados por los problemas.

Victor Davila se fue lesionado. Mexsport

El jefe de servicios médicos de las Águilas es el incansable doctor Alfonso Díaz, sin embargo es más de forma simbólica, porque quien tiene a su cargo la recuperación es José Vázquez quien está en el club desde 2012 cuando llegó de Tecos con Miguel Herrera. Así que ha estado en las buenas y en las malas con el equipo.

El preparador físico es Marcos de Seixas Correa, quien llegó precisamente en 2025, año de los problemas del equipo para ayudar a Francisco Martínez, quien ya contaba una década trabajando con el club. Algo quizá, cambio en este rubro que fue por donde empezaron los problemas del América que hoy los tienen al borde del colapso.