Japón revela el peligro de las canchas: ‘había agujeros’

La selección de Japón tuvo que cambiar las canchas de la Facultad de Medicina de la UANL por las de El Barrial de los Rayados de Monterrey. Takefusa Kubo reveló que la modificación de planes se debió a que había agujeros y los jugadores tenían miedo a pelear cada balón.

“El campo no estaba muy bien. Estaba muy duro, había agujeros y tal, no estaba bien. Tuvimos que cambiar porque los jugadores tenían miedo a arrancar, a pelear por cada balón”, indicó el jugador de la Real Sociedad.

Takefusa Kubo señaló que los jugadores tenían miedo de disputar un balón Reuters

En El Barrial, la selección de Japón entrenó por un espacio de 90 minutos y lo hizo de mejor manera, previo a su participación en el Mundial 2026.

“El campo de hoy (ayer) está muy bien. Hemos entrenado muchísimo mejor y gracias a todos los que han colaborado por esto”, señaló el centrocampista, originario de Kawasaki.

Takefusa Kubo fue sorprendido cuando atendía a los medios de comunicación, debido a que un compañero de la selección le llevó un pastel con motivo de su cumpleaños número 25. El jugador controló sus emociones.

Takefusa Kubo aseguró que en El Barrial el campo está mejor Reuters

“Creo que siempre es especial festejar mi cumple con la selección, aquí en México, para poder disputar el mejor torneo del mundo. No me puedo alegrar del todo porque al final se viene algo grande y me tengo que concentrar”, dijo al respecto.

LA SELECCIÓN DE JAPÓN SE TENDRÁ QUE ADAPTAR AL CALOR

Las condiciones climatológicas del entrenamiento de Japón estuvieron marcadas por temperaturas elevadas, así como por una ligera llovizna. Ante ello, esperan adaptarse lo antes posible. El sábado 20 de junio se enfrentarán a Túnez en Monterrey, en lo que será el partido 1000 en la historia de los Mundiales.

“Creo que el clima no va a cambiar de aquí a cuando empiece el Mundial. Cuanto antes nos acostumbremos a esta temperatura y este calor, mucho mejor”, señaló.

En la selección de Japón esperan adaptarse al clima lo más rápido posible Reuters

TAKEFUSA KUBO NO SE SIENTE COMO REFERENTE DE JAPÓN

Takefusa Kubo terminó la temporada con la Real Sociedad con dos goles anotados y cuatro asistencias en 24 partidos disputados en La Liga. El centrocampista no se ve como un referente de la selección de Japón.

“No me siento que sea referente, pero cuanto más pueda ayudar a mis compañeros, mejor”, apuntó.