Atlas gana y Crespo recibirá un equipo con marca perfecta

Atlas hizo la tarea en Torreón. Los Rojinegros derrotaron 1-0 a Santos Laguna en el Estadio Corona, ligaron su segundo triunfo consecutivo en el Apertura 2026 y dejaron todo listo para la llegada de Hernán Crespo, quien recibirá al equipo con marca perfecta tras el interinato de Omar Flores.

Luego de sorprender a León con un 3-2 en la Jornada 1, Atlas volvió a demostrar personalidad lejos de casa. En un encuentro cerrado y con escasas oportunidades claras, supo resistir los momentos de mayor presión de Santos Laguna y encontró el gol de la victoria gracias a Édgar Zaldívar, suficiente para mantener el paso perfecto.

Los primeros minutos fueron intensos y con aproximaciones para ambos equipos. Santos Laguna tomó la iniciativa con la posesión y estuvo cerca de abrir el marcador al minuto 28, cuando Emmanuel Echeverría sacó un zurdazo dentro del área que terminó estrellándose en el poste izquierdo.

Atlas respondió principalmente mediante la pelota detenida. Manuel Capasso obligó al guardameta lagunero a intervenir en un par de ocasiones, mientras Ryan Mmaee y Arturo González comenzaron a generar peligro con su movilidad en el último tercio del campo.

Aunque el marcador permaneció inmóvil antes del descanso, el conjunto rojinegro fue creciendo conforme avanzó el encuentro y comenzó a inclinar el trámite a su favor.

Zaldívar encontró el gol del triunfo

La segunda parte mantuvo el mismo equilibrio. Santos Laguna adelantó líneas y buscó el arco rival con disparos de Lucas Di Yorio y Ramiro Sordo, mientras Atlas respondió con llegadas cada vez más peligrosas.

Al minuto 64, Duk exigió una gran atajada del arquero santista y, tras el tiro de esquina derivado de esa acción, llegó la jugada que cambió el partido.

Después de varios rebotes dentro del área, Édgar Zaldívar apareció prácticamente sobre la línea de gol para definir con la zurda y poner el 1-0 al minuto 65.

Con la ventaja en el marcador, Atlas replegó líneas y apostó por el orden defensivo. Santos Laguna intentó reaccionar con los ingresos de Diego González, Aldo López y Efraín Orona, pero nunca encontró claridad para romper el bloque rojinegro.

La oportunidad más importante para los Guerreros en el cierre llegó con un disparo de Ezequiel Bullaude, que se fue desviado, mientras la defensa visitante mantuvo la concentración hasta escuchar el silbatazo final.

Flores entrega un Atlas embalado

El triunfo también puso punto final al interinato de Omar Flores, quien tomó las riendas del equipo tras la sorpresiva salida de Diego Cocca y respondió de la mejor manera posible.

En apenas dos partidos, Atlas consiguió dos victorias como visitante, primero en León y ahora en Torreón, para sumar seis puntos de seis posibles y colocarse entre los protagonistas del inicio del torneo.

Con ese impulso llegará Hernán Crespo, quien asumirá oficialmente la dirección técnica del conjunto rojinegro a partir de la Jornada 3, cuando Atlas haga su presentación en casa frente a Rayados de Monterrey en el Estadio Jalisco.

El técnico argentino encontrará un equipo con confianza, invicto y con marca perfecta, producto del trabajo realizado por Omar Flores, quien cumplió con creces durante el breve periodo en el que estuvo al frente del banquillo rojinegro.

Dos jornadas, cero puntos para Santos

Para Santos Laguna, el inicio del Apertura 2026 está muy lejos de las expectativas. Los Guerreros sufrieron su segunda derrota consecutiva, permanecen sin unidades y siguen sin encontrar el funcionamiento que les permita competir por los primeros puestos del campeonato.

El conjunto lagunero tendrá una oportunidad inmejorable para cambiar el rumbo en la Jornada 3, cuando reciba al América en el Estadio Banorte. El compromiso representará una exigente prueba para los de Torreón, que buscarán sumar sus primeros puntos del torneo frente a uno de los principales candidatos al título.