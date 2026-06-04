La Selección de Japón batalla para encontrar cancha en Monterrey rumbo al Mundial 2026

La Selección de Japón arrancó en Monterrey una etapa de preparación previa a su participación en la Copa del Mundo de 2026. Sin embargo, su estancia en la capital de Nuevo León ha estado marcada por inconvenientes logísticos, principalmente relacionados con los campos de entrenamiento.

El conjunto asiático llegó al norte del país para realizar una especie de pretemporada antes de trasladarse a su campamento oficial en Nashville. En apenas unos días se ha visto obligado a modificar en tres ocasiones la sede de sus prácticas.

Inicialmente, los japoneses tenían contemplado trabajar en el Centro de Entrenamiento de Tigres, pero las condiciones del terreno no fueron consideradas adecuadas. La alternativa fue la cancha de Medicina del Deporte de la Universidad Autónoma de Nuevo León, aunque tampoco cumplió con los requisitos exigidos por FIFA para una selección mundialista y fue exhibida sus condiciones en las redes sociales.

Ante este panorama, directivos de la Federación Japonesa de Futbol buscaron apoyo con Rayados de Monterrey, institución que abrió las puertas de sus instalaciones en El Barrial para que el equipo continúe con su preparación.

Pedro Esquivel, presidente de Administración del Club Monterrey y también responsable del Comité Organizador de FIFA 2026 en la ciudad, reconoció “no es un tema sencillo. Estamos platicando con la gente de Japón buscando apoyarlos de la mejor manera. Yo, además de estar en el club, estoy como responsable del comité organizador de la Host City en Monterrey, y, bueno, estamos viendo la manera de apoyarlos”, mencionó Esquivel.

La escuadra nipona tiene programada para este jueves por la tarde su segunda sesión de entrenamiento en El Barrial, mientras que todavía analiza dónde trabajará el viernes.

Japón formará parte del Grupo F del Mundial 2026. Su debut será frente a los Países Bajos en Dallas, antes de trasladarse a Monterrey para enfrentar a Túnez el 20 de junio, encuentro que representará el partido número mil en la historia de las Copas del Mundo.

La fase de grupos para los asiáticos concluirá nuevamente en Dallas, donde se medirán a Suecia con el objetivo de asegurar un lugar en los dieciseisavos de final del certamen que organizarán México, Estados Unidos y Canadá.