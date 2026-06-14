¡Japón rescata agónico empate al 88' en partido lleno de golazos ante Países Bajos!

Kōki Ogawa se convirtió en el héroe nipón al anotar en el minuto 88 y darle el empate a Japón frente a Países Bajos (2-2), compromiso que abre la actividad en el Grupo F; Suecia y Túnez cierran la actividad más tarde.

Con la presencia de la árbitra mexicana Katia Itzel García como cuarto árbitro, Países Bajos arrancó dominando el partido en Dallas y el portero Zion Suzuki tuvo su primera gran intervención apenas al minuto 3, destacando sus reflejos para enviar el intento de Donyell Malen a tiro de esquina.

El ritmo cambió como la posesión de balón para ambos conjuntos y al 33’, el arquero nipón volvió a hacerse presente para evitar el tanto de los tres veces subcampeones del mundo (1974, 1978 y 2010).

Crysencio Summerville y Daizen Maeda en la pelea por el balón durante los primeros minutos. Reuters

Rozando el tramo final de la primera mitad, los intentos por parte de Keito Nakamura y Ayase Ueda levantaron del asiento a los poco menos de 80,000 aficionados que se hicieron presentes en el Dallas Stadium, solo que estremecían por fuera las redes y el décimo partido del Mundial 2026 se marchaba sin goles al descanso.

Países Bajos 1-0 Japón

Ya en la parte complementaria, los dirigidos por Ronald Koeman propusieron y tras un centro desde la punta de la derecha, Virgil van Dijk remató de cabeza con una colocación de francotirador y puso por delante a los neerlandeses al minuto 50.

Países Bajos 1-1 Japón

La reacción por parte de los nipones llegó prácticamente de inmediato, ya que Keito Nakamura logró colarse hasta los linderos del área para que con un derechazo prodigioso superara al arquero Bart Verbruggen y convirtiera el empate en el 57’.

Países Bajos 2-1 Japón

Finalmente, la lluvia de goles cesó después de que -el recién amonestado- Crysencio Summerville tomara el esférico por la banda derecha y con un disparo al poste más lejano le diera la ventaja que parecía definitiva a los europeos.

Países Bajos 2-2 Japón

Finalmente, el conjunto asiático llenó de centros el área rival y en el minuto 88, Kōki Ogawa remató de cabeza y consiguió el tanto agónico que terminó por darle un valioso punto a los asiáticos ante el rival que -en el papel- luce como el más poderoso dentro de su Fase de Grupos.

La actividad de la Jornada 1 en el Grupo F culminará este mismo día con el compromiso en el que Suecia y Túnez celebrarán en el Estadio Monterrey en punto de las 20:00 horas, tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Siguientes partidos de Países Bajos y Japón en el Mundial 2026

El siguiente compromiso para Japón en el Mundial 2026 será histórico, ya que representará el partido 1,000 de las Copas del Mundo, mismo que se disputará en Monterrey frente a Túnez; ‘Le Oranje’ disputará un compromiso europeo:

Países Bajos Vs Suecia / sábado 20 de junio, 11:00 horas - Texas.

Japón Vs Túnez / sábado 20 de junio, 22:00 horas - Monterrey.

* Todos los horarios mostrados corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Países Bajos y Japón son parte del Grupo F en el Mundial 2026. Reuters

BFG