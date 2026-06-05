Calendario completo y resultados del Mundial 2026: Fechas, horarios y cruces hasta la gran final
Consulta el calendario oficial del Mundial 2026 con las fechas exactas de la fase de grupos y los cruces de eliminación directa hasta la gran final en el MetLife Stadium
Estados Unidos, México y Canadá son los anfitriones del primer Mundial con 48 selecciones, cuyo calendario contempla 104 partidos hasta la gran final del 19 de julio. Consulta aquí todos los resultados día a día hasta la definición del campeón.
Jueves 11 de junio - Jornada 1
- México __ - __ Sudáfrica (Grupo A)
- Corea del Sur __ - __ República Checa (Grupo A)
Viernes 12 de junio — Jornada 1
- Canadá __ - __ Bosnia y Herzegovina (Grupo B)
- Estados Unidos __ - __ Paraguay (Grupo D)
Sábado 13 de junio — Jornada 1
- Qatar __ - __ Suiza (Grupo B)
- Brasil __ - __ Marruecos (Grupo C)
- Haití __ - __ Escocia (Grupo C)
- Australia __ - __ Turquía (Grupo D)
Domingo 14 de junio — Jornada 1
- Alemania __ - __ Curazao (Grupo E)
- Países Bajos __ - __ Japón (Grupo F)
- Costa de Marfil __ - __ Ecuador (Grupo E)
- Suecia __ - __ Túnez (Grupo F)
Lunes 15 de junio — Jornada 1
- España __ - __ Cabo Verde (Grupo H)
- Bélgica __ - __ Egipto (Grupo G)
- Arabia Saudita __ - __ Uruguay (Grupo H)
- Irán __ - __ Nueva Zelanda (Grupo G)
Martes 16 de junio — Jornada 1
- Francia __ - __ Senegal (Grupo I)
- Irak __ - __ Noruega (Grupo I)
- Argentina __ - __ Argelia (Grupo J)
- Austria __ - __ Jordania (Grupo J)
Miércoles 17 de junio — Jornada 1
- Portugal __ - __ RD del Congo (Grupo K)
- Inglaterra __ - __ Croacia (Grupo L)
- Ghana __ - __ Panamá (Grupo L)
- Uzbekistán __ - __ Colombia (Grupo K)
Jueves 18 de junio — Jornada 2
- República Checa __ - __ Sudáfrica (Grupo A)
- Suiza __ - __ Bosnia y Herzegovina (Grupo B)
- Canadá __ - __ Qatar (Grupo B)
- México __ - __ Corea del Sur (Grupo A)
Viernes 19 de junio — Jornada 2
- Estados Unidos __ - __ Australia (Grupo D)
- Escocia __ - __ Marruecos (Grupo C)
- Brasil __ - __ Haití (Grupo C)
- Turquía __ - __ Paraguay (Grupo D)
Sábado 20 de junio — Jornada 2
- Países Bajos __ - __ Suecia (Grupo F)
- Alemania __ - __ Costa de Marfil (Grupo E)
- Ecuador __ - __ Curazao (Grupo E)
- Túnez __ - __ Japón (Grupo F)
Domingo 21 de junio — Jornada 2
- España __ - __ Arabia Saudita (Grupo H)
- Bélgica __ - __ Irán (Grupo G)
- Uruguay __ - __ Cabo Verde (Grupo H)
- Nueva Zelanda __ - __ Egipto (Grupo G)
Lunes 22 de junio — Jornada 2
- Argentina __ - __ Austria (Grupo J)
- Francia __ - __ Irak (Grupo I)
- Noruega __ - __ Senegal (Grupo I)
- Jordania __ - __ Argelia (Grupo J)
Martes 23 de junio — Jornada 2
- Portugal __ - __ Uzbekistán (Grupo K)
- Inglaterra __ - __ Ghana (Grupo L)
- Panamá __ - __ Croacia (Grupo L)
- Colombia __ - __ RD del Congo (Grupo K)
Miércoles 24 de junio — Jornada 3
- Suiza __ - __ Canadá (Grupo B)
- Bosnia y Herzegovina __ - __ Qatar (Grupo B)
- Marruecos __ - __ Haití (Grupo C)
- Brasil __ - __ Escocia (Grupo C)
- Sudáfrica __ - __ Corea del Sur (Grupo A)
- República Checa __ - __ México (Grupo A)
Jueves 25 de junio — Jornada 3
- Curazao __ - __ Costa de Marfil (Grupo E)
- Ecuador __ - __ Alemania (Grupo E)
- Japón __ - __ Suecia (Grupo F)
- Túnez __ - __ Países Bajos (Grupo F)
- Paraguay __ - __ Australia (Grupo D)
- Turquía __ - __ Estados Unidos (Grupo D)
Viernes 26 de junio — Jornada 3
- Noruega __ - __ Francia (Grupo I)
- Senegal __ - __ Irak (Grupo I)
- Cabo Verde __ - __ Arabia Saudita (Grupo H)
- Uruguay __ - __ España (Grupo H)
- Egipto __ - __ Irán (Grupo G)
- Nueva Zelanda __ - __ Bélgica (Grupo G)
Sábado 27 de junio — Jornada 3
- Croacia __ - __ Ghana (Grupo L)
- Panamá __ - __ Inglaterra (Grupo L)
- Colombia __ - __ Portugal (Grupo K)
- RD del Congo __ - __ Uzbekistán (Grupo K)
- Argelia __ - __ Austria (Grupo J)
- Jordania __ - __ Argentina (Grupo J)
DIECISEISAVOS DE FINAL
Domingo 28 de junio
- 2º Grupo A __ - __ 2º Grupo B (P73)
Lunes 29 de junio
- 1º Grupo E __ - __ 2º Grupo F (P76)
- 1º Grupo E __ - __ 3º A/B/C/D/F (P74)
- 1º Grupo F __ - __ 2º Grupo C (P75)
Martes 30 de junio
- 2º Grupo E __ - __ 2º Grupo I (P78)
- 1º Grupo I __ - __ 3º C/D/F/G/H (P77)
- 1º Grupo A __ - __ 3º C/E/F/H/I (P79)
Miércoles 1 de julio
- 1º Grupo L __ - __ 3º E/H/I/J/K (P80)
- 1º Grupo G __ - __ 3º A/E/H/I/J (P82)
- 1º Grupo D __ - __ 3º B/E/F/I/J (P81)
Jueves 2 de julio
- 1º Grupo H __ - __ 2º Grupo J (P84)
- 2º Grupo K __ - __ 2º Grupo L (P83)
- 1º Grupo B __ - __ 3º E/F/G/I/J (P85)
Viernes 3 de julio
- 2º Grupo D __ - __ 2º Grupo G (P88)
- 1º Grupo J __ - __ 2º Grupo H (P86)
- 1º Grupo K __ - __ 3º D/E/I/J/L (P87)
OCTAVOS DE FINAL
Sábado 4 de julio
- G.P74 __ - __ G.P77 (P89)
- G.P73 __ - __ G.P75 (P90)
Domingo 5 de julio
- G.P76 __ - __ G.P78 (P91)
- G.P79 __ - __ G.P80 (P92)
Lunes 6 de julio
- G.P83 __ - __ G.P84 (P93)
- G.P81 __ - __ G.P82 (P94)
Martes 7 de julio
- G.P86 __ - __ G.P88 (P95)
- G.P85 __ - __ G.P87 (P96)
CUARTOS DE FINAL
Jueves 9 de julio
- G.P89 __ - __ G.P90 (P97)
Viernes 10 de julio
- G.P93 __ - __ G.P94 (P98)
Sábado 11 de julio
- G.P91 __ - __ G.P92 (P99)
- G.P95 __ - __ G.P96 (P100)
SEMIFINALES
Martes 14 de julio — Dallas
- G.P97 __ - __ G.P98 (P101)
Miércoles 15 de julio — Atlanta
- G.P99 __ - __ G.P100 (P102)
TERCER PUESTO
Sábado 18 de julio — Miami
- Perdedor P101 __ - __ Perdedor P102 (P103)
GRAN FINAL
Domingo 19 de julio — MetLife Stadium, New Jersey
- Ganador P101 __ - __ Ganador P102 (P104)