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Calendario completo y resultados del Mundial 2026: Fechas, horarios y cruces hasta la gran final

Consulta el calendario oficial del Mundial 2026 con las fechas exactas de la fase de grupos y los cruces de eliminación directa hasta la gran final en el MetLife Stadium

Por: Ricardo Thomas

El Mundial 2026 ya se siente en las calles de Nueva York.
Imagen del Mundial 2026 en las calles de Nueva York.Reuters

Estados Unidos, México y Canadá son los anfitriones del primer Mundial con 48 selecciones, cuyo calendario contempla 104 partidos hasta la gran final del 19 de julio. Consulta aquí todos los resultados día a día hasta la definición del campeón.

Jueves 11 de junio - Jornada 1

  • México __ - __ Sudáfrica (Grupo A)
  • Corea del Sur __ - __ República Checa (Grupo A)

Viernes 12 de junio — Jornada 1

  • Canadá __ - __ Bosnia y Herzegovina (Grupo B)
  • Estados Unidos __ - __ Paraguay (Grupo D)

Sábado 13 de junio — Jornada 1

  • Qatar __ - __ Suiza (Grupo B)
  • Brasil __ - __ Marruecos (Grupo C)
  • Haití __ - __ Escocia (Grupo C)
  • Australia __ - __ Turquía (Grupo D)

Domingo 14 de junio — Jornada 1

  • Alemania __ - __ Curazao (Grupo E)
  • Países Bajos __ - __ Japón (Grupo F)
  • Costa de Marfil __ - __ Ecuador (Grupo E)
  • Suecia __ - __ Túnez (Grupo F)

Lunes 15 de junio — Jornada 1

  • España __ - __ Cabo Verde (Grupo H)
  • Bélgica __ - __ Egipto (Grupo G)
  • Arabia Saudita __ - __ Uruguay (Grupo H)
  • Irán __ - __ Nueva Zelanda (Grupo G)

Martes 16 de junio — Jornada 1

  • Francia __ - __ Senegal (Grupo I)
  • Irak __ - __ Noruega (Grupo I)
  • Argentina __ - __ Argelia (Grupo J)
  • Austria __ - __ Jordania (Grupo J)

Miércoles 17 de junio — Jornada 1

  • Portugal __ - __ RD del Congo (Grupo K)
  • Inglaterra __ - __ Croacia (Grupo L)
  • Ghana __ - __ Panamá (Grupo L)
  • Uzbekistán __ - __ Colombia (Grupo K)

Jueves 18 de junio — Jornada 2

  • República Checa __ - __ Sudáfrica (Grupo A)
  • Suiza __ - __ Bosnia y Herzegovina (Grupo B)
  • Canadá __ - __ Qatar (Grupo B)
  • México __ - __ Corea del Sur (Grupo A)

Viernes 19 de junio — Jornada 2

  • Estados Unidos __ - __ Australia (Grupo D)
  • Escocia __ - __ Marruecos (Grupo C)
  • Brasil __ - __ Haití (Grupo C)
  • Turquía __ - __ Paraguay (Grupo D)

Sábado 20 de junio — Jornada 2

  • Países Bajos __ - __ Suecia (Grupo F)
  • Alemania __ - __ Costa de Marfil (Grupo E)
  • Ecuador __ - __ Curazao (Grupo E)
  • Túnez __ - __ Japón (Grupo F)

Domingo 21 de junio — Jornada 2

  • España __ - __ Arabia Saudita (Grupo H)
  • Bélgica __ - __ Irán (Grupo G)
  • Uruguay __ - __ Cabo Verde (Grupo H)
  • Nueva Zelanda __ - __ Egipto (Grupo G)

Lunes 22 de junio — Jornada 2

  • Argentina __ - __ Austria (Grupo J)
  • Francia __ - __ Irak (Grupo I)
  • Noruega __ - __ Senegal (Grupo I)
  • Jordania __ - __ Argelia (Grupo J)

Martes 23 de junio — Jornada 2

  • Portugal __ - __ Uzbekistán (Grupo K)
  • Inglaterra __ - __ Ghana (Grupo L)
  • Panamá __ - __ Croacia (Grupo L)
  • Colombia __ - __ RD del Congo (Grupo K)

Miércoles 24 de junio — Jornada 3

  • Suiza __ - __ Canadá (Grupo B)
  • Bosnia y Herzegovina __ - __ Qatar (Grupo B)
  • Marruecos __ - __ Haití (Grupo C)
  • Brasil __ - __ Escocia (Grupo C)
  • Sudáfrica __ - __ Corea del Sur (Grupo A)
  • República Checa __ - __ México (Grupo A)

Jueves 25 de junio — Jornada 3

  • Curazao __ - __ Costa de Marfil (Grupo E)
  • Ecuador __ - __ Alemania (Grupo E)
  • Japón __ - __ Suecia (Grupo F)
  • Túnez __ - __ Países Bajos (Grupo F)
  • Paraguay __ - __ Australia (Grupo D)
  • Turquía __ - __ Estados Unidos (Grupo D)

Viernes 26 de junio — Jornada 3

  • Noruega __ - __ Francia (Grupo I)
  • Senegal __ - __ Irak (Grupo I)
  • Cabo Verde __ - __ Arabia Saudita (Grupo H)
  • Uruguay __ - __ España (Grupo H)
  • Egipto __ - __ Irán (Grupo G)
  • Nueva Zelanda __ - __ Bélgica (Grupo G)

Sábado 27 de junio — Jornada 3

  • Croacia __ - __ Ghana (Grupo L)
  • Panamá __ - __ Inglaterra (Grupo L)
  • Colombia __ - __ Portugal (Grupo K)
  • RD del Congo __ - __ Uzbekistán (Grupo K)
  • Argelia __ - __ Austria (Grupo J)
  • Jordania __ - __ Argentina (Grupo J)

DIECISEISAVOS DE FINAL

Domingo 28 de junio

  • 2º Grupo A __ - __ 2º Grupo B (P73)

Lunes 29 de junio

  • 1º Grupo E __ - __ 2º Grupo F (P76)
  • 1º Grupo E __ - __ 3º A/B/C/D/F (P74)
  • 1º Grupo F __ - __ 2º Grupo C (P75)

Martes 30 de junio

  • 2º Grupo E __ - __ 2º Grupo I (P78)
  • 1º Grupo I __ - __ 3º C/D/F/G/H (P77)
  • 1º Grupo A __ - __ 3º C/E/F/H/I (P79)

Miércoles 1 de julio

  • 1º Grupo L __ - __ 3º E/H/I/J/K (P80)
  • 1º Grupo G __ - __ 3º A/E/H/I/J (P82)
  • 1º Grupo D __ - __ 3º B/E/F/I/J (P81)

Jueves 2 de julio

  • 1º Grupo H __ - __ 2º Grupo J (P84)
  • 2º Grupo K __ - __ 2º Grupo L (P83)
  • 1º Grupo B __ - __ 3º E/F/G/I/J (P85)

Viernes 3 de julio

  • 2º Grupo D __ - __ 2º Grupo G (P88)
  • 1º Grupo J __ - __ 2º Grupo H (P86)
  • 1º Grupo K __ - __ 3º D/E/I/J/L (P87)

OCTAVOS DE FINAL

Sábado 4 de julio

  • G.P74 __ - __ G.P77 (P89)
  • G.P73 __ - __ G.P75 (P90)

Domingo 5 de julio

  • G.P76 __ - __ G.P78 (P91)
  • G.P79 __ - __ G.P80 (P92)

Lunes 6 de julio

  • G.P83 __ - __ G.P84 (P93)
  • G.P81 __ - __ G.P82 (P94)

Martes 7 de julio

  • G.P86 __ - __ G.P88 (P95)
  • G.P85 __ - __ G.P87 (P96)

CUARTOS DE FINAL

Jueves 9 de julio

  • G.P89 __ - __ G.P90 (P97)

Viernes 10 de julio

  • G.P93 __ - __ G.P94 (P98)

Sábado 11 de julio

  • G.P91 __ - __ G.P92 (P99)
  • G.P95 __ - __ G.P96 (P100)

SEMIFINALES

Martes 14 de julio — Dallas

  • G.P97 __ - __ G.P98 (P101)

Miércoles 15 de julio — Atlanta

  • G.P99 __ - __ G.P100 (P102)

TERCER PUESTO

Sábado 18 de julio — Miami

  • Perdedor P101 __ - __ Perdedor P102 (P103)

GRAN FINAL

Domingo 19 de julio — MetLife Stadium, New Jersey

  • Ganador P101 __ - __ Ganador P102 (P104)

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