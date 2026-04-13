¡Bombazo mundialista! Carlos Queiroz toma las riendas de Ghana para el Mundial 2026

La Federación de Futbol de Ghana confirmó el nombramiento del portugués Carlos Queiroz como nuevo director técnico de la selección nacional, de cara al Mundial 2026 que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

El estratega llega en sustitución de Otto Addo, con la misión de encaminar a las “Estrellas Negras” en un proceso acelerado rumbo al torneo, en el que Ghana buscará consolidarse como una de las selecciones competitivas del continente africano.

Con este nombramiento, Queiroz sumará su quinta Copa del Mundo consecutiva como seleccionador, una marca que refuerza su perfil como uno de los técnicos más experimentados en el futbol internacional. El portugués ya ha dirigido a selecciones como Portugal e Irán en distintas ediciones mundialistas.

A lo largo de su trayectoria, el técnico de 73 años también ha estado al frente de combinados como Colombia, Egipto, Qatar y Omán, destacando por su orden táctico, disciplina defensiva y capacidad para estructurar proyectos de selecciones nacionales.

De cara al Mundial 2026, Ghana apostará por la experiencia de Queiroz para competir en un grupo que promete alta exigencia, con el objetivo de superar sus actuaciones recientes y volver a ser protagonista en la escena internacional.