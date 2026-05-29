Atlético de Madrid ofrece 4 boletos de Bad Bunny por el fichaje de Lamine Yamal

Atlético de Madrid rompió el silencio sobre las presuntas ofertas del Barcelona por Julián Álvarez, contraatacando e ironizando sobre su intención de contratar a Lamine Yamal por 4 entradas para Bad Bunny, quien se presentará en el Riyadh Metropolitano.

Desde el final de la temporada y el inicio del mercado de fichajes, Barcelona acecha la posibilidad de hacerse de los servicios de Julián Álvarez, quien se habría acercado con la Directiva del Atlético de Madrid para solicitarles su salida de la institución.

Julian Álvarez se encuentra en su segunda temporada con el Atlético de Madrid, equipo que pagó 95 millones de dólares por el argentino al Manchester City en 2024. AFP

Ante ello, diversos rumores indicaron en los días previos que Barcelona realizó una oferta de 70 millones de euros por el delantero argentino más la ficha de Ferran Torres, sin embargo, ésta habría sido rechazada de manera inmediata por el conjunto Rojiblanco, ya que –en caso de darse- ellos únicamente esperan recibir dinero por La Araña.

Ante la negativa de los Colchoneros, Barcelona habría lanzado una segunda oferta por 100 millones de dólares sin ningún tipo de futbolista de por medio, causando revuelo por el delantero de Argentina tasado en 150 millones de euros.

Atlético de Madrid no se tentó el corazón y mediante sus redes sociales ironizó sobre la posibilidad de fichar a Lamine Yamal ofreciendo 4 boletos para Bad Bunny, artista que se presentará en las siguientes horas en el Riyadh Metropolitano:

HERE WE GO! Hemos enviado un fax al @FCBarcelona_es con nuestra oferta de traspaso: 4 entradas para el concierto de Bad Bunny de mañana, una suscripción anual al ABC y una bolsa de pipas. Esperamos ansiosos la respuesta para preparar el ‘announce’”.

La tensión se respira en un mercado de fichajes que pondrá a prueba a ambos conjuntos, mismos que la temporada anterior se enfrentaron tanto en Copa del Rey como en Champions League, torneos en los que Atlético de Madrid eliminó al Barcelona, dejando a los culés con LaLiga y la Supercopa de España como premios de ‘consolación’.

BFG