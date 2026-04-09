Donnarumma respondió a la polémica sobre la ‘prima’ al Mundial 2026

Hace unos días se ventiló un rumor de que los seleccionados de Italia habrían solicitado primas económicas en caso de clasificar al Mundial 2026. Este jueves, el capitán Gianluigi Donnarumma respondió a la polémica, afirmó que esos comentarios dolieron y señaló que nunca pidió un peso a la federación.

“Me dolieron los comentarios sobre las supuestas primas que habríamos solicitado. Como capitán, nunca pedí ni un solo euro a la selección italiana. Lo que hace la selección, como siempre, en todas las competiciones, es hacer un regalo a los jugadores que se clasifican para un torneo. Eso era todo, pero nadie pidió nada a la federación; nuestra recompensa era poder ir al Mundial”, indicó Donnarumma en una entrevista para Sky Sports Italia.

Italia sumó su tercera ocasión en que no va a un Mundial Reuters

La cuatro veces campeona del mundo, no pudo lograr su boleto a un Mundial por tercera ocasión consecutiva, luego de caer en penales ante Bosnia y Herzegovina en la final del Repechaje de Europa.

Unos días después empezó la reestructuración. Renunciaron Gabriele Gravina, presidente de la FIGC; Gianluigi Buffon, jefe de la Delegación; y el técnico Gennaro Gattuso.

DONNARUMMA ENTRE LÁGRIMAS

A Gianluigi Donnarumma le invadieron las emociones y entre lágrimas, aceptó que se siente un poco responsable de la situación por la que atraviesan. A su vez, mira hacia el futuro con las competiciones que vienen.

“Todos queríamos ir al Mundial, pero lamentablemente no lo logramos y tenemos que aceptarlo. Tenemos que empezar de cero, seguir adelante. Tenemos que recuperarnos; quedan cuatro años hasta el próximo Mundial y, mientras tanto, hay competiciones importantes como la Eurocopa y la Liga de Naciones. Antes de pensar en el Mundial, tenemos que centrarnos en estos grandes torneos que hay entre medias y tenemos que volver a empezar con fuerza desde ya”, señaló el portero del Manchester City.

La última participación de Italia en un Mundial fue en 2014, cuando quedó fuera en la Fase de Grupos. No pudo clasificarse a Rusia 2018, Qatar 2022 y 2026.