Chivas pagaría 6 millones de euros por Kevin Castañeda

Kevin Castañeda se encuentra en la mira de la Selección Mexicana para el Mundial 2026, sin embargo, al mismo tiempo es pretendido por Chivas de cara al Apertura 2026 de la Liga MX; en caso de que el Rebaño pague los 6 millones de euros en los que está tasado, el mediocampista vivirá su tercera experiencia como profesional dentro del futbol mexicano.

Chivas fue eliminado en Semifinales del Clausura 2026 con Gabriel Milito al mando del proyecto Rojiblanco y, a pesar de contar con un semestre en donde los resultados ilusionaron a los millones de aficionados tapatíos, una Liguilla con polémica y bajas por convocatorias a selección, mermaron a quien terminó como sublíder del certamen.

Kevin Castañeda anotó 7 goles en el Clausura 2026 con Xolos. Mexsport

Tras convertirse en un inamovible para Sebastián Loco Abreu, Kevin Castañeda se adueñó del 10 de Xolos y se convirtió en uno de los mexicanos con más goles en el Clausura 2026, sumando 7 anotaciones y siendo convocado por Javier Aguirre para estos últimos partidos antes de revelar la lista final de los 26 jugadores que debutarán con el Tri en la cancha del Estadio Ciudad de México frente a Sudáfica el jueves 11 de junio.

De acuerdo a la información de César Merlo, Kevin Castañeda podría llegar en los siguientes días a concretar su fichaje con Chivas:

El primer refuerzo del Guadalajara está muy pero muy avanzado, Es ni más ni menos que Kevin Castañeda de Xolos de Tijuana. Va todo muy encaminado para que el Guadalajara compre el pase del mediocampista. No descarto que haya algún jugador como moneda de cambio, todos esos detalles se están terminando de discutir”.

Para el Apertura 2026, Chivas intentará ganar su título 13 de Liga MX, romper su igualdad con Toluca y mantenerse como la base de la Selección Mexicana de cara al siguiente proceso mundialista; además, el Rebaño se prepara para la Concachampions 2027, torneo para el que ya cuenta con su boleto asegurado.

BFG