Un islandés a Messi: "¿Te acuerdas quién soy? Jugaste con mi papá"

Concluido el amistoso entre las selecciones de Argentina e Islandia, que terminó con una victoria de la Albiceleste por 3-0, un jugador nórdico se acercó a saludar a Lionel Messi: "Te acuerdas quién soy?" Se trataba de Daníel Gudjohnsen, hijo del exfutbolista Eidur Gudjohnsen, quien fue compañero del astro argentino en el Barcelona entre 2006 y 2010.

El encuentro ocurrió porque Daníel se acercó a Messi, quien al principio no lo reconoció, ya que lo recordaba como un niño pequeño de cuando lo veía en los entrenamientos junto a su padre durante su etapa en el club catalán.

En un principio, el futbolista del Inter Miami se mostró extrañado, pero a esa reacción le siguió una sonrisa cómplice y afectuosa al reconocer a su interlocutor, que claramente ya lo rebasó de estatura.

Ya en la zona mixta, Messi reveló detalles del encuentro: “Me dijo: ‘¿Te acordás quién soy?’. La verdad que me sorprendió en ese momento. Después me dijo que era el hijo de Gudjohnsen. No me acuerdo la verdad, él era chiquito. Me acuerdo de haberlo vistocon el padre en algún entrenamiento. Pero no me acordaba, era muy chico”.

Daníel Gudjohnsen, de 20 años y jugador del Malmö sueco, tuvo la oportunidad de enfrentar al capitán argentino y cerrar el momento con un abrazo que recordó la época dorada que compartieron Messi y su padre en Barcelona.

Su padre, Eidur Gudjohnsen, es una leyenda del futbol islandés. Delantero técnico y versátil, destacó en grandes ligas europeas, consolidándose especialmente en el Chelsea con dos títulos de Premier League.

Messi saluda al respetable. AFP

Pero, efectivamente, su mejor etapa ocurrió en el Barcelona, donde formó parte del histórico triplete en 2009, convirtiéndose en el primer islandés en conquistar la Champions League. Fue capitán y máximo goleador histórico de la selección de Islandia, referente fundamental que impulsó el futbol en su país. Además, su debut internacional, sustituyendo a su padre Arnór, permanece como un momento icónico de su carrera