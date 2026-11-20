Isaías Violante comprendió los golpes de la vida con la pérdida de su padre, en un accidente automovilístico. También procura retribuirla, al no abandonar sus sueños y honrar todos los días desde el América a la familia.

El volante se mira en un lugar privilegiado del futbol mexicano con gratitud y todo por el arduo apoyo de su madre, con extenuantes horas de trabajo que impulsaron su despegue a la Primera División desde las juveniles del Toluca.

“Mi padre sí me vio debutar en Toluca. Pero tuvo un accidente en el 2021, lastimosamente perdió la vida, fue un golpe muy duro incluso para mi carrera. En lo anímico, pensé en dejar el futbol”, recordó el veracruzano, quien militaba para la Sub-20.

Su madre, Patricia Victoria Romero Rodríguez, cobró fortaleza entre el luto. Lo encaminó a no desviarse de los sueños que lo hicieron salir de casa a los 15 años de edad. Pese a la distancia y el dolor en su corazón, Isaías sintió el acompañamiento.

“Mi mamá me ayudó, mi hermana también, me decían que íbamos a estar bien, tú sigue tus sueños, si te va bien, nos va bien a todos. Fue una ayuda extra emocional”.

No podía fallarle a su madre. Tampoco a su padre Isaías Enrique Violante Mendoza, quien le heredó el cariño al futbol y el legado del trabajo con su ejemplo como mensajero de Correos de México en Veracruz.

“A mi padre lo llevo en el corazón, en el alma. Sé que desde allá arriba me ayuda y me apoya mucho”.

Conmovido, Isaías Violante dibuja en el aire esos sueños que ahora persigue mediante la dedicación y el amor inculcado por sus padres: Ser campeón con el América, fichar en Europa y jugar una Copa del Mundo.

Se atreve a soñar en grande, porque hubo quien no dejó de creer en él, con largas jornadas laborales para su sustento en Toluca y para la solvencia de sus pruebas en otros clubes del país.

“Mi mamá trabajaba en una joyería de 9am a 9pm. Con esa familia después les estuvo ayudando en la casa, limpiaba, hacía de comer y muchas cosas. Con lo de mi papá fue difícil para ella.

“Me ayudó en pagar comidas, buscando lugares donde dormir, algunos jugadores no tienen casa club. Una vez me dijo, ‘si no logras quedarte en la casa club (del Toluca), perdóname, no te quedas porque no puedo pagarlo. Afortunadamente en el Toluca me brindaron la casa club, es un regalo de Dios y al esfuerzo, a mi mamá que siempre estuvo ahí de la mano y hasta la fecha sigue estando junto a mí”.

Hoy, la gratitud prevalece en el volante americanista.

“Mi meta ha sido que ella ya no tenga la necesidad de trabajar. Así como ella me apoyó, yo le voy a regresar todo el apoyo que me dio”, confiesa, pero sin dejar pasar la exigencia de doña Patricia por cumplir académicamente. “Fue la condición, si quería futbol, tenía que sacar la escuela. Hoy todavía no me decido qué carrera estudiar, pero estamos en eso”.

A sus 23 años, Isaías Violante considera que su madurez futbolística también se la debe al América, pese al aporte que el Toluca le brindó como campeón en el 2025, justamente en una final contra las Águilas del América.

“Para la edad que llegué, tan solo me ayudó a madurar bastante. La presión de estar en el mejor equipo de México, también ayuda a la mentalidad, porque tienes más reflectores, te están viendo todos. Si te va mal en un partido, te critica mucha gente, y es algo que también me ha ayudado para llegar a la Selección Mexicana”.

El jugar futbol es un acto desde que tiene memoria, que lo vuelve al niño que corría por las calles de Veracruz entre la emoción y con un balón entre las manos. Es revivir los momentos con sus padres, para no perderse en el camino.