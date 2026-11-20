Desde que Guillermo Almada perfilaba a tomar las riendas del América, las expectativas de un equipo disciplinado y físicamente fuerte se dispararon entre la opinión pública. Y acertaron.

El método Guillermo Almada no es para cualquier equipo. Es sinónimo de exigencia. El estratega uruguayo dispone de jugadores férreos en lo mental y físico, es parte de la fama acarreada desde su exitosa gestión con el Pachuca.

Entrenamientos a doble sesión, rotaciones estratégicas, competencia interna explosiva y la vigilancia de un correcto desenvolvimiento fuera del club hacen ver al América como una academia militar no recomendada para

“Todo lo que habla la gente, así es. Es un entrenador muy estricto, es muy exigente tanto fuera y dentro de la cancha”, señala Isaías Violante, en entrevista con Excélsior.

Pensativo y tras un sostenido suspiro, Violante deja ver cansancio en su rostro, luego del entrenamiento que Almada ha intensificado conforme se acerca la Liguilla del Apertura 2026.

“Sabemos que siempre tenemos que estar al cien mentalmente y físicamente, porque es muy exigente. En la cancha sí es demasiado exigente.

“Por fuera sabemos que hay muchas cosas que también nos restringe mucho, pero es parte de ser un jugador profesional”.

A estas alturas del torneo, Isaías Violante ya goza de los beneficios del método Almada. Sonríe orgulloso con sólo presumir su condición física.

“Es que sí es muy exigente físicamente”, atiza sobre Guillermo Almada, estratega obsesionado con las rutinas matutinas. Hasta viral en redes sociales, al ser captado trotando sobre las banquetas de Periférico Sur.

“El correr, el gimnasio, es algo muy bueno que como persona me ha ayudado, como jugador también me ha ayudado bastante el profe”.

Otra prueba que hay que sobrellevar en el América es la competencia interna, más las variantes que Guillermo Almada alista en cada jornada. Para Isaías Violante la carga principal es directa con Alejandro Zendejas como volante por derecha.

“Esa presión extra de competir el puesto es importante en el tema de si la sabes tomar bien las decisiones en el juego. He visto compañeros que en la posición que era de alguien, es rendir, pero les llega la ansiedad.

“Zendejas es un jugador de los mejores que tenemos en la plantilla, es para mí un honor pelear la posición con él, porque es uno de los mejores extremos y por las otras posiciones en las que ha jugado es de los mejores.Yo quiero aprender, me dice mucho de que hay cosas para mejorar, me dio el apoyo cuando me tocó jugar en su lugar, sabía que el lugar era de él. Lo importante es estar listo, cuando te toque, hay que responder. Se ha rotado mucho en el cuadro y no se ha visto mal”.

El originario de Veracruz también sabe que la exigencia del entrenador va de la mano con la afición, aquella que está “mal acostumbrada a ganar”.

“Pierdes en una semifinal y es un fracaso, porque están acostumbrados a ser campeones. Es una motivación para nosotros. Es algo del aficionado del América, muchas veces decimos bromeando que están mal acostumbrados a ganar. Pierdes un partido y se molestan, por eso se entiende”.

El América llega a la última fecha de la fase regular con un objetivo tras asegurar su lugar en Liguilla: el liderato.

“Mentalmente sabemos que tenemos un partido más de Liga y obviamente es un partido importante, porque decide si quedamos en la parte alta o podemos caer unos puestos más. Importante quedar en primer lugar, lo más importante es el partido que viene contra Tigres (en el Universitario de Nuevo León)”.

Aunque en gran parte del torneo el América ha sido el favorito al título, líder y la mejor ofensiva (38 goles a favor), Isaías Violante es consciente que han faltado a la exigencia de Guillermo Almada justo en partidos importantes, por ejemplo, los clásicos: derrota 4-3 ante el Cruz Azul y empates por 2-2 con las Chivas y los Pumas.

“No es tanto que bajemos el nivel, también son temas que a lo mejor no nos han favorecido como las lesiones, bajones de juego, no estar 100 por ciento físicamente, mentalmente, eso juega mucho ahora y estamos preparados. Este equipo será diferente en la Liguilla”, advirtió.