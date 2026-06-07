Christian Eriksen vuelve a desplomarse en partido de Dinamarca

Christian Eriksen vuelve a prender las alarmas en el futbol al desplomarse en pleno partido amistoso entre Dinamarca y Ucrania; este episodio se presenta 5 años después del desmayo sufrido en la Eurocopa 2021.

Corría el minuto 64 del compromiso cuando Christian Eriksen cayó en la cancha del Nature Energy Park ante poco más de 15,000 espectadores, juntando a los futbolistas a su alrededor y generando un nuevo episodio sombrío en el futbol.

El partido se suspendió de manera inmediata y el conjunto danés reportó que el centrocampista de 34 años se mantiene fuera de peligro tras el episodio:

Christian se encuentra bien y abandonó el campo por sus propios medios. Por lo que puedo ver, el marcapasos está funcionando como debe. Estuvo inconsciente durante un breve periodo, pero recuperó la consciencia muy rápidamente y pudimos comunicarnos con él enseguida".

El paro cardíaco del 12 de junio de 2021 en Copenhague hizo que Eriksen fuera intervenido para la colocación de un desfibrilador subcutáneo, que le permitió continuar con su carrera, fichando por el club inglés Brentford en enero de 2022 y regresando a la competición en febrero de ese año, ocho meses después de lo ocurrido.

Fue transferido luego al Manchester United (2022-2025) y ahora viste los colores del Wolfsburgo alemán, con quien tiene contrato hasta junio de 2027.

Eriksen regresó también a la selección danesa con el tiempo y jugó con ese equipo el Mundial de Qatar 2022 y la Eurocopa 2024.

Sin embargo, no estará en el Mundial de 2026 porque Dinamarca no obtuvo su boleto para el torneo y dejó escapar la oportunidad de medirse a la Selección Mexicana en el Grupo A, como le ocurrió igualmente a Ucrania, su rival este domingo en el amistoso de Odense.

BFG