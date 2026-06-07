Sancionan a Checo Pérez y pierde el histórico punto de Cadillac en Mónaco

El veredicto final de los comisarios del Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1 sepultaron las ilusiones de Sergio Pérez y de Cadillac de festejar sus primeros puntos dentro de la máxima categoría en apenas su sexta carrera dentro de la máxima categoría.

A pesar de que ‘Checo' Pérez cruzó la meta en el décimo puesto tras un segundo reinicio en el que atacó para remontar posiciones, además de haber sobrevivido a una competencia donde los frenos de nueva cuenta fallaron en Cadillac, los comisarios de la FIA determinaron que el mexicano no respetó su posición de arranque en el reinicio final y, con ello, merecía una penalización.

A través del documento oficial casi dos horas después de la carrera, los comisarios del evento señalaron que tras una revisión de diversos elementos llegaron a la conclusión de imponer cinco segundos al de Guadalajara.

En su argumentación, los comisarios explicaron que “revisaron los datos del sistema de posicionamiento/mariscales, evidencia de video y video desde el interior del auto”, donde quedó evidente que Sergio Pérez no se alineó correctamente en su cajón.

Sergio 'Checo' Pérez arrancó desde la posición 18 Reuters

Por esta razón la “evidencia de video mostró claramente que la rueda delantera derecha del auto 11 estaba fuera del cajón de salida”. Como consecuencia directa de esta mala colocación, el documento oficial cerró su resolución al confirmar que, bajo los estatutos vigentes, “se aplica la penalización estándar” de 10 segundos, lo cual lo desplazó del top 10.

La resolución llega después de un fin de semana complicado para Cadillac quienes desde el viernes sufrieron con los frenos, esto quedó exhibido con un incendio que tuvo Sergio Pérez en la segunda práctica libre. La desgracia del mexicano es el beneficio de Aston Martin y Fernando Alonso quienes ahora ascienden al décimo y, con ello, suman su primer punto de rebote en una carrera marcada por el gran número de penalizaciones.