Demanda busca cancelar la función de UFC en la Casa Blanca

Los planes de la administración del presidente Donald Trump para albergar una función de artes marciales mixtas en la residencia oficial han topado con un obstáculo legal de última hora.

Una demanda presentada ante una corte federal busca suspender la cartelera de la UFC programada en el Jardín Sur del recinto, la cual está planeada como parte de las celebraciones por el cumpleaños número 80 del mandatario y el aniversario 250 de la fundación de los Estados Unidos.

El recurso jurídico, promovido por la organización Public Integrity Project en representación de dos ciudadanos del estado de Virginia, argumenta que la autorización del evento del próximo 14 de junio es contraria a las normas vigentes. La querella expone que el gobierno federal ignoró los reglamentos del Servicio de Parques Nacionales que prohíben actividades deportivas en terrenos catalogados como parques federales.

Asimismo, señala que el Congreso no dio su consentimiento para erigir las estructuras de gran escala y que se omitieron las revisiones de impacto ambiental obligatorias antes de iniciar la construcción.

El choque entre los demandantes y la postura oficial

Brendan Ballou, abogado de la parte acusadora, fundamentó la acción legal argumentando que el espectáculo representa un uso comercial y privado de monumentos nacionales con fines de lucro particular, lo cual motivó la intervención de los tribunales.

Por su parte, la Casa Blanca emitió un comunicado donde descalificó la impugnación, catalogándola como un intento obstruccionista y carente de base jurídica.

La oficina presidencial defendió el montaje, sosteniendo que este festival de combates no difiere de otras celebraciones tradicionales organizadas previamente en el Jardín Sur, la Elipse o el National Mall.

Mientras la batalla legal avanza, los trabajadores continúan con la edificación de una arena temporal con capacidad para 5,000 espectadores junto al octágono de la promotora en una función que, además, tiene los boletos más caros en el historial de la UFC.