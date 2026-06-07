El 'jugador incómodo' para la afición del Tri que apunta a ser titular en el Mundial 2026

México se encuentra a pocos días de hacer su debut en el Mundial 2026 ante Sudáfrica y el posible XI de Javier Aguirre y comienza a manejarse; un futbolista causa incomodidad en la afición.

Los futbolistas que arrancarán el partido por el combinado Tricolor en la cancha del Estadio Ciudad de México estarían prácticamente definidos, sin embargo, un cambio de último momento podría presentarse previo al silbatazo inicial de la Copa del Mundo a celebrarse entre el jueves 11 de junio y domingo 19 de julio.

El Estadio Ciudad de México cuenta con una capacidad mayor a los 80,000 aficionados para el Mundial 2026. Mexsport

De acuerdo a Gibran Araige, este es el XI con el que México estaría arrancando el compromiso frente a Sudáfrica, destacando las ausencias de Gilberto Mora y Edson Álvarez, quien funge como el capitán del combinado nacional pero que habría perdido la partida ante el mediocampista de Cruz Azul.

Portero: Raúl ‘Tala’ Rangel.

Defensas: Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo.

Mediocampistas: Erik Lira, Brian Gutiérrez y Álvaro Fidalgo.

Delanteros: Julián Quiñones, Roberto ‘Piojo’ Alvarado y Raúl Jiménez.

'Piojo' Alvarado no es muy querido por la afición

Pese a que es poco habitual que suceda, la afición comparte la mayor parte de los futbolistas mencionados anteriormente, solo que la presencia de Roberto Alvarado causa incomodidad en el aficionado tricolor, ya que desde la banda de la derecha no se ha desempeñado como esperan, por lo que critican su aparición en el XI habitual de Javier Aguirre.

En su lugar exigen la presencia de Gilberto Mora, sin embargo, esto supondría un cambio en el parado táctico de ‘El Vasco’ y que a pesar de que en diversas ocasiones mencionó que “no está casado con una formación particular”, su 4-3-3 es prácticamente inamovible.

Entre los jugadores que se mantendrían como recambio natural serían, por supuesto, Guillermo Ochoa, Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Alexis Vega, Santiago Gimenez, entre otros.

BFG