Violencia en Kansas City: Reportan tiroteo junto al búnker mundialista de Inglaterra

A tan solo unos días del arranque del Mundial 2026, un hecho violento se ha presentado cerca del lugar que será el campamento base de la selección de Inglaterra en Kansas City, Missouri, que dejó un saldo de nueve personas heridas, generando una rápida movilización del departamento de policía.

De acuerdo con un reporte publicado por el medio especializado The Athletic, el incidente ocurrió alrededor de las 04:00 horas del sábado en la zona de Troost Avenue. Dicha ubicación se encuentra a una corta distancia en automóvil del complejo deportivo asignado para los entrenamientos del conjunto británico, así como del hotel de concentración que ocupará la delegación durante la fase de grupos.

El capitán del Departamento de Policía de Kansas City, Jake Becchina, detalló a The Athletic que las fuerzas del orden acudieron al lugar tras recibir reportes de detonaciones de armas de fuego. A su llegada, los oficiales constataron la dispersión de una multitud y auxiliaron a tres mujeres que presentaban impactos de bala, quienes fueron trasladadas de urgencia a hospitales cercanos.

El balance médico posterior confirmó que un total de nueve adultos ingresaron a diferentes clínicas de la región, todos ellos reportados con lesiones que no ponen en riesgo su vida.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas detenidas en relación con el ataque, aunque se mantiene un patrullaje constante en el perímetro.

Actualmente, la selección de Inglaterra se encuentra en Palm Beach, Florida, finalizando sus partidos de preparación y tienen previsto llegar en los próximos días a Kansas City, el próximo sábado 13 de junio, para instalarse en el complejo Swope Soccer Village.