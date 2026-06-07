Checo Pérez lo predijo: El asfalto se rompe en Mónaco y Charles Leclerc pierde podio

La carrera del Gran Premio de Mónaco se volvió caótica en la parte final de la competencia luego de dos choques consecutivos en la curva 19 del trazado del principado, una situación que fue originada por un mal estado del asfalto, algo que pocos daban crédito considerando que la competencia se desarrolla en una de las zonas más exclusivas del mundo.

La carrera fue detenida en la parte final con bandera roja luego de que Lance Stroll, Aston Martin, y Charles Leclerc, Ferrari, y quien se dirigía al podio, se impactaron en la parte final del circuito.

La razón de ambos choques fue que unos parches colocados en el asfalto del trazado de Mónaco se estaban levantando y esto generaba que los monoplazas se deslizaran sin control del piloto.

El problema requirió que de inmediato la FIA y la organización del trazado callejero trabajaran para reparar el asfalto, una maniobra que tomó alrededor de 15 minutos para poder reiniciar la competencia. Sin embargo, los problemas fueron reportados desde antes, pero al parecer ignorados por control de carrera.

En la formación, el alemán Nico Hulkenberg de Audi había advertido de la situación, mientras que en la primera mitad de la competencia Sergio Pérez también había comunicado por radio a su equipo que el asfalto se estaba comenzando a levantar, lo cual podría convertirse en un problema posterior y que, al final, sucedió.

Mónaco es una de las carreras que ha sido criticada por un sector de la Fórmula 1. Aunque el trazado es histórico, la falta de posibilidad de rebases ante lo estrecho del circuito y, ahora el tema del asfalto, lo vuelven a poner en el centro de la discusión.