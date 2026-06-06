¡Histórico! Noel León gana en Mónaco y emula la hazaña de Checo Pérez en F2

El regiomontano Noel León advirtió desde el inicio de temporada de la Fórmula 2, la antesala de la Fórmula 1, que para tener una oportunidad de llegar a la máxima categoría debía sorprender en su primer año en la F2 y, hasta ahora, después de cuatro rondas lo está consiguiendo y este sábado se convirtió en el segundo mexicano en ganar en Mónaco.

El integrante del equipo Campos logró su primera victoria en la F2 hace unas semanas en Canadá y, ahora, se impuso de principio a fin en el trazado callejero histórico de la F1. Arrancando desde la pole position inversa no permitió que nadie le arrebatara la punta.

El mexicano, quien alguna vez fue protegido de la academia de Red Bull, controló la competencia y, desde la cima, administró la ventaja que ofrece Mónaco: una vez adelante es casi imposible adelantar. Desde ahí logró más de tres segundos de ventaja para inscribir su nombre como el segundo ganador en Mónaco en la antesala de la F1.

Sergio Pérez fue el primer piloto tricolor en haberlo obtenido en el 2010, justo cuando pensaba que la Fórmula 1 se alejaba de sus posibilidades. En aquel tiempo, Checo Pérez logró la victoria con el equipo Barwa, que era la transformación de Campos mientras el empresario español Alejandro Agag tomó el control.

Con el triunfo de León en Canadá se había colocado dentro de los cinco primeros, pero ahora da el salto a la segunda posición del campeonato.

El integrante de Campos estuvo acompañado en el podio por Roman Bilinski y Gabriele Mini.

Ahora, León tendrá que buscar puntos en la carrera principal el domingo por la madrugada tiempo de México, donde arrancará desde la quinta fila, pero donde las opciones de finalizar en el top 10 están puestas para seguir peleando por el campeonato.