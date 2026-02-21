Isaac del Toro embiste e impone nuevo récord en Jebel Hafeet del UAE Tour

Isaac del Toro se mantiene escribiendo su nombre con letras de oro en la historia del ciclismo, saliendo victorioso e imponiendo récord de escalada en el Jebel Hafeet del UAE Tour 2026 en el que se proclama líder; hace añicos la marca que ostentaba Adam Yates.

Ocupando el segundo sitio de la clasificación general previo a la Etapa 6 (penúltima del UAE Tour 2026) Isaac del Toro comenzó 21 segundos atrás de Antonio Tiberl.

Jebel Hafeet se convertiría en tierra prometida para el mexicano de 22 años, ya que -tras un recorrido de más de 160 kilómetros- Isaac del Toro se presentó en el segundo sitio.

Isaac del Toro durante el UAE Tour 2026, mismo en el que se proclama como líder previo a la Etapa 7. AFP

La embestida que terminó en récord para Isaac del Toro

Mostrando una de sus cualidades más importantes, como lo es el desempeño en la montaña, Isaac del Toro adelantó al italiano Tiberl con facilidad y marcó el tiempo más rápido en la historia en Jebel Hafeet, deteniendo el cronómetro en: 25:15.

Estas son las mejores marcas previas a la embestida de Isaac del Toro, quien mejoró por 38 segundos lo obtenido por Adam Yates 3 años atrás:

25:15 / Isaac del Toro (2026).

25:53 / Adam Yates (2023).

26:16 / Tadej Pogacar (2021).

26:16 / Tadej Pogacar (2022).

26:25 / Adam Yates (2020).

Isaac Del Toro Romero arrancará la Etapa 7 como líder del UAE Tour 2026. AFP

Será este domingo 22 de febrero cuando Isaac del Toro reaparezca en el UAE Tour 2026 para la Etapa 7, misma que se llevará a cabo desde el Zayed National Museum hasta el Abu Dhabi Breakwater, recorrido que alcanza los 149 kilómetros y que -aproximadamente- contará con una duración superior a las 3 horas.

