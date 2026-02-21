¿A qué hora y dónde seguir la última etapa del UAE Tour? Isaac del Toro a un paso de la gloria

Isaac del Toro vuelve a acaparar los reflectores del mundo del ciclismo y el domingo 22 de febrero buscará sellar su triunfo en la clasificación general de la octava edición del UAE Tour.

Con una exhibición magistral este sábado en la subida a Jebel Hafeet, donde se llevó la victoria de etapa en solitario y desbancó a figuras de la talla de Remco Evenepoel, el bajacaliforniano del equipo UAE Team Emirates, llega a la última jornada con una ventaja de 20 segundos sobre su perseguidor más cercano, el italiano Antonio Tiberi.

La séptima y última etapa, denominada el AD Ports Group Stage, tendrá un recorrido de 149 kilómetros con salida en el Zayed National Museum y meta en Abu Dhabi Breakwater. A diferencia de la batalla en la montaña del sábado, el perfil de este domingo es completamente llano, diseñado para un final de sprint real a orillas del Golfo Pérsico.

Para Isaac del Toro, el reto no será el ascenso, sino mantenerse protegido dentro del pelotón y evitar caídas en los veloces kilómetros finales, confiando en que sus compañeros de equipo controlen cualquier intento de fuga que ponga en riesgo su maillot rojo.

De concretar la victoria, Del Toro se convertiría en el primer mexicano en ganar una carrera por etapas del calendario UCI WorldTour, consolidando su estatus como una realidad del deporte mundial. El equipo local, el UAE Team Emirates, ha volcado toda su estrategia para que este domingo sea una fiesta en casa, celebrando el título de su nueva estrella.

El año pasado El Torito fue la gran revelación del ciclismo. Acumuló 18 victorias, incluyendo el segundo lugar en el Giro de Italia, la general de la Vuelta a Burgos, la Milano-Torino, Gran Piemonte, Giro dell’Emilia, Giro del Veneto, Coppa Sabatini, GP Industria & Artigianato y el doblete de campeón nacional mexicano en ruta y contrarreloj. Terminó tercero del ranking UCI y demostró que con 22 años forma parte de la élite.

Isaac del Toro fue una de las grandes revelaciones de la temporada de 2025 en el ciclismo mundial Reuters

Guía de transmisión de la Etapa 7:

Fecha: Domingo 22 de febrero de 2026.

Horario de salida: 13:15 hora local (03:15 AM Tiempo del Centro de México).

Estimado de llegada: 16:30 hora local (06:30 AM Tiempo del Centro de México).

Transmisión en México: Claro Sports (YouTube y TV) y plataforma FloBikes.Transmisión en España: Eurosport 2 y MAX.