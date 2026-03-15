Isaac del Toro no se detiene: cuándo vuelve a correr el mexicano tras conquistar la Tirreno-Adriático

El ciclismo tiene una regla no escrita. Cuando un corredor gana con autoridad, el público no tarda en preguntarse ¿cuándo vuelve a verlo en la carretera?

Eso está ocurriendo con Isaac del Toro.

El mexicano cerró la semana con una victoria que confirma su salto definitivo a la élite del pelotón internacional. El domingo levantó el trofeo de la Tirreno‑Adriático, una de las pruebas por etapas más respetadas del calendario europeo. Lo hizo en condiciones lejos de ser ideales. Durante varios días arrastró molestias respiratorias que en otro escenario habrían sido motivo suficiente para levantar el pie.

No fue su caso.

Del Toro sostuvo el liderato, resistió la presión de los favoritos y terminó la semana con el título en las manos. La victoria tiene peso por sí sola. También por el contexto. Es su segundo triunfo de la temporada, después de haber conquistado semanas atrás el UAE Tour.

El arranque de año lo colocó en un territorio que pocos imaginaban tan pronto. Hoy aparece segundo en la clasificación mundial de la UCI, sólo detrás de su compañero en el UAE Team Emirates, el esloveno Tadej Pogačar.

Pero el calendario del ciclismo no concede demasiado tiempo para celebrar.

¿Cuándo vuelve a correr Isaac del Toro?

La próxima cita del mexicano ya está marcada. Del Toro volverá a competir el 21 de marzo en la histórica Milán–San Remo, el primer Monumento del año y una de las carreras más impredecibles del calendario.

La edición 2026 arrancará en Pavía y recorrerá 298 kilómetros hasta la meta en la Via Roma de San Remo. Es un trayecto que atraviesa el norte italiano hasta encontrar el mar de Liguria y que, durante más de un siglo, ha puesto a prueba la paciencia y la resistencia del pelotón.

La carrera suele resolverse cuando ya parece que todo está decidido.

Después de casi 300 kilómetros aparecen los ascensos que rompen la calma del grupo. Primero la Cipressa, introducida en los años 80, y después el Poggio di Sanremo, una subida corta que a menudo decide la carrera. Desde su cima quedan poco más de cinco kilómetros hasta la meta y un descenso que exige nervios de acero.

El cartel de favoritos confirma el tamaño del desafío. En la lista aparecen nombres como Mathieu van der Poel, Wout van Aert, Tom Pidcock y el italiano Filippo Ganna. Y también el hombre que hoy domina el ciclismo mundial, Tadej Pogačar. En medio de ese grupo estará Del Toro.

Hace apenas un año el mexicano aparecía como una de las jóvenes historias del pelotón. Hoy llega a uno de los Monumentos del ciclismo con dos títulos en la temporada y el segundo puesto del ranking mundial.

El pelotón ya lo mira distinto.

Y en unos días, cuando la carrera abandone Pavía rumbo a la costa italiana, el ciclismo volverá a verlo en el lugar donde ahora parece sentirse más cómodo.